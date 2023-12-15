Минюст 15 декабря дополнил реестр иностранных агентов, внеся в него актера Анатолия Белого (Вайсман)*. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в список внесли бывшего главреда издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрея Затирко*, экс-муниципального депутата Новосибирска Хельгу Пирогову*, главреда «Кавказского узла»* Григория Шведова*, а также представителя «Гражданского совета»** Дениса Соколова*.

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр 1 декабря. Тогда в него внесли юриста Анастасию Буракову* и основанный ей проект «Ковчег»*, социолога Игоря Эйдмана*, а также «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием „Телеканал Дождь“»*.

С конца 2022 года Минюст ведет единый реестр иноагентов вместо четырех разных списков. В перечне уже числятся более 700 физических лиц и организаций.

Некоторые физические и юридические лица пытались оспорить решение ведомства в суде, однако пока это никому не удалось. В частности, в суд с требованием снять статус иноагента обращались певица Земфира*, телеведущая Татьяна Лазарева*, журналисты Юрий Дудь* и Дмитрий Колезев*, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина*, издание «Росбалт»*, телеканал «Дождь»*, шоумен Максим Галкин*, блогер Илья Варлавмов* и другие.

Несмотря на отсутствие положительных решений по таким делам, адвокаты считают, что обращение в суд для оспаривания решения Минюста не лишено смысла. Директор Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова* убеждена, что важно задокументировать свое несогласие с решением государства в лице Минюста на правовом уровне. Адвокат Иван Павлов*, который и сам пытался оспорить решение о внесении его в список иностранных агентов, уверен, что оспаривание внесения человека или организации в реестр может иметь смысл для будущих судебных разбирательств.

В конце сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса об отношении россиян к иностранным агентам. Согласно полученным данным, 61% опрошенных скорее относят иноагентов к «предателям, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о России», тогда как 16% видят в них «борцов за права граждан и свободу слова в РФ, которых власть пытается наказать, преследуя цель запугать остальных». При этом 4% респондентов отметили, что среди иноагентов есть и те, и другие, а 18% затруднились ответить на вопрос.

Результаты опроса, проведенного в августе независимой социологической компанией Russian Field, свидетельствуют, что меньше половины россиян — 48,2% — негативно относятся к людям и организациям, которые в России внесены в реестр иностранных агентов. При этом на просьбу охарактеризовать людей, получивших статус иноагентов, преобладали ответы «предатели, продажные, должны быть наказаны» (29,1%) и «плохие люди, отрицательное отношение» (12%).

Положительно тех, кто занесен в реестр, описывали реже. Наиболее распространенные характеристики — это «хорошие люди, работают в интересах страны, народа» (4,4%), «говорят правду, честные, смелые» (2,4%), или «жертвы ситуации» (1,9%), «навешенное клеймо в политической игре» (1,4%) или «оппозиционеры» (1,2%) и т.д.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

**организация признана нежелательной в России