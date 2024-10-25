Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса Рахматшоху Курбонову. По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ему назначили шесть лет колонии общего режима с запретом на право управления транспортом на 2,5 года.

Рахматшоха Курбонова признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что привело по неосторожности к смерти двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

В ходе прений сторон прокурор требовал назначить водителю автобуса шесть лет и десять месяцев лишения свободы из возможных семи, предусматриваемых по данной статье. Сторона защиты просила пересмотреть наказание и назначить условный срок.

Сам Курбонов полностью признал свою вину и раскаялся. По словам водителя, виной всему стала загруженность на работе и отсутствие отдыха между рабочими сменами.

В суде он также принес извинения семьям погибших.

Автобус с пассажирами упал в реку Мойка с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге днем 10 мая. Водитель выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду. В результате ДТП погибли семь человек. Как писала «Фонтанка», всего в автобусе было девять человек, выжили только водитель и 56-летний пассажир, которого госпитализировали с травмами.

Компанию «Такси», владеющую упавшим в петербургскую реку Мойку пассажирским автобусом, за последние 2,5 года штрафовали 23 раза. По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, причиной для этого становилось «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии». На сайте общественного городского транспорта Санкт-Петербурга указано, что ООО «Такси» владеет автобусами, обслуживающими 11 маршрутов города.