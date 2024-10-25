Ушедшие из России иностранные компании «вернутся в любом случае», заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, это может произойти после завершения конфликта на Украине, хотя точные сроки назвать сложно.

«С уверенностью могу сказать, что компании начнут возвращаться. Когда, — сразу после подписания мирного договора, через неделю или через год — сказать уже сложнее. Но они вернутся в любом случае, потому что у бизнеса одна задача — зарабатывать», — сказал депутат.

Он отметил, что даже в условиях нынешнего политического противостояния России и Запада бизнес продолжает работать там, где это возможно.

«Мы противники, но все равно продаем и покупаем. <…> В любом случае, когда бы что ни кончилось, бизнес, торговля будут работать», — подытожил Арефьев.

Французские СМИ 24 октября написали, что сеть гипермаркетов «Ашан», продолжавшая работать в России два с половиной года с начала военной операции на Украине, намерена уйти из страны и якобы нашла возможных покупателей своего российского бизнеса.

В «Ашан ритейл Россия» напомнили, что подобные слухи ходят уже несколько лет. «Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — заявили РБК в компании.

Западные компании начали объявлять об уходе из России после начала боевых действий на Украине. Forbes в сентябре назвал Auchan Retail (российские юрлица: «Ашан», «Атак») в числе 10 крупнейших иностранных компаний, продолжающих работать в России. С 2023 года российский бизнес работает автономно от головной французской компании, отметило издание.