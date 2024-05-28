Многие западные компании остались в России, несмотря на обещания покинуть ее после начала военной операции на Украине. Их переубедили рост бюрократических препятствий для ухода и восстановление потребительской активности, пишет Financial Times (FT).

Принадлежащий Natura косметический бренд Avon Products, французский производитель промышленных газов Air Liquide и британская группа компаний Reckitt, производящая широкий ассортимент продукции от обезболивающих до презервативов, входят в число сотен западных игроков, которые остались в России после начала боевых действий на Украине.

«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей [на их активы], который был для них неприемлем», — рассказал источник FT, работающий с зарубежными компаниями в России.

В целом, по данным Киевской школы экономики, после 24 февраля 2022 года в России осталось более 2,1 тысячи транснациональных корпораций. Для сравнения: примерно 1,6 тысячи международных компаний либо ушли с российского рынка, либо свернули свою деятельность в стране.

Вскоре после начала российской военной операции на Украине множество иностранных корпораций и холдингов пообещали сократить свое присутствие в стране — в рамках усилий Запада лишить экономику России и ее «военную машину» притока иностранной валюты.

Однако, напоминает FT, Москва ввела обязательную 50-процентную скидку на продаваемые российским покупателям активы из «недружественных» стран и как минимум 15-процентный «налог на выход». Найти покупателей, приемлемых и для продавца, и для российских властей, становится все труднее — особенно с учетом того, что их участие в сделке не должно нарушать санкционный режим.

В сентябре 2022 года Air Liquide объявила, что подписала меморандум о взаимопонимании по продаже своего российского бизнеса команде местных менеджеров, которые им управляли. Однако сделка так и не получила одобрения правительства России, оставив компанию в подвешенном состоянии.

Некоторые компании больше не чувствуют себя обязанными покинуть страну. Avon начала процесс продаж своего российского бизнеса и получила предложения от потенциальных покупателей, но решила их не принимать.

«Более 135 лет Avon поддерживает женщин, где бы они ни находились, независимо от этнической принадлежности, национальности, возраста или религии», — заявили в компании.

Reckitt в апреле 2022 года объявила, что «начала процесс, направленный на передачу прав собственности на свой российский бизнес», но потом ее новый исполнительный директор Крис Лихт занял более взвешенную позицию. «Мы продолжаем рассматривать варианты, но они стали более сложными», — сказал он FT в прошлом месяце.

Транснациональные корпорации уже получили наглядный пример Carlsberg и Danone, активы которых были конфискованы после их объявлений о планах ухода с российского рынка. Хотя Danone в конечном итоге удалось заключить сделку с большой скидкой, Carlsberg по-прежнему ведет затяжную судебную тяжбу за свои активы, а один из ее бывших топ-менеджеров находится под стражей.

Опрошенные FT эксперты считают, что рост заработной платы и более благоприятная, чем ожидалось, экономическая ситуация сделали Россию гораздо более привлекательной для транснациональных корпораций, особенно в потребительском секторе. Национализация иностранных активов воспринимается ими как «основной риск в России», но многие считают его управляемым и поэтому готовы остаться.

В марте 2022 года компания PepsiCo объявила, что приостановила продажу и производство своего «флагманского» напитка в России, но сохранила молочный бизнес, в котором 20 тысяч человек трудоустроены напрямую и еще 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих — косвенно.

«Как компания по производству продуктов питания и напитков, мы сейчас, как никогда, должны оставаться верными гуманитарному аспекту нашего бизнеса. Это означает, что мы обязаны продолжать предлагать другие наши продукты в России», — обратился генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта к сотрудникам в сентябре 2022 года.

Coca-Cola прекратила поставку своих сиропов для безалкогольных напитков в Россию и их производство в стране, но ее заместила Coca-Cola Hellenic — местный производитель, 21% акций которого принадлежит головной компании. В августе 2022 года он создал отдельную компанию «Мултон Партнерс», в чью линейку аналогов Coca-Cola входит напиток «Добрый кола», уже сместивший оригинал с первого места самой продаваемой безалкогольной газировки в России.

В заявлении производителя подчеркивается, что «Добрый кола» — это продукт развития уже существующего на рынке бренда, производимого и распространяемого компанией «Мултон Партнерс», и он не имеет никакого отношения к компании Coca-Cola и ее брендам.

Starbucks, Coca-Cola и McDonald’s: Какие еще компании приостановили работу в России

Среди более 2 тысяч компаний, заявивших о намерении остаться в России, — в том числе групп Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris — некоторые стали более открыто говорить о своих планах. Так, исполнительный директор Mondelez недавно сообщил FT, что инвесторов «морально не волнует», покинет ли группа страну.

По поводу продажи активов некоторых компаний ясность пока отсутствует. В марте американская компания Hindenburg Research сообщила, что товары польского модного ритейлера LPP все еще продаются в России, хотя он объявил об уходе с рынка в июне 2022 года после продажи своего бизнеса неназванному китайскому консорциуму. LPP признает, что получала выгоду от продаж «трансферным агентам», чтобы профинансировать расходы на переходный период, и эта практика будет продолжаться как минимум до 2025 года.

«Свято место пусто не бывает». Кто может заменить ушедшие из России бренды одежды

Австрийский Raiffeisen Bank International подвергся критике после того, как FT сообщила, что десятки размещенных им в России объявлений о вакансиях указывают на амбициозные планы роста его банковского бизнеса в стране, несмотря на обещание уйти с рынка.

Еще один источник FT, работающий с западными компаниями в России, утверждает, что в их настрое произошли заметные изменения. Компании, ушедшие в первые недели после начала военной операции, видели в этом моральный долг, но сейчас иностранный бизнес задается вопросом, действительно ли ему нужно уходить с российского рынка и хочет ли он этого.

«Некоторые из этих компаний за 30 лет построили четыре-пять заводов. Они не собираются продавать их с 90-процентной скидкой», — поясняет собеседник FT.

Инвестор и член совета директоров Unilever Нельсон Пельтц ранее признался изданию, что оказывал давление на изучавшую варианты продажи активов группу потребительских товаров, чтобы она склонилась к отказу от ухода.

«Если мы уйдем из России, они заберут наши бренды себе. Я не думаю, что это хорошая сделка», — сказал Пельц, подчеркнув, что такие конкуренты Unilever, как P&G и Colgate-Palmolive, не покинули страну. «Какого черта мы должны?» — возмутился он.