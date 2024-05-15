Минфин США направил письменное предупреждение австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) о том, что доступ кредитной организации к американской финансовой системе может быть ограничен из-за сделок с Россией. Об этом 15 мая пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

По словам собеседника агентства, письмо с предупреждением в адрес RBI было направлено 6 мая. В нем заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность сохранением присутствия австрийской группы в России, а также несостоявшейся сделкой на сумму €1,5 млрд с компанией Strabag, связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Речь идет об анонсированной в декабре 2023 года сделке, в рамках которой RBI планировала выкупить через свою российскую дочернюю компанию 27,78% акций австрийского строительного концерна Strabag. Эта доля принадлежала Rasperia Trading Limited. Из информации на сайте Strabag следует, что Дерипаска косвенно связан с Rasperia через три компании.

Представители RBI утверждали, что сделка по покупке доли в Strabag приведет к сокращению акционерного капитала российской дочерней компании Raiffeisen.

В начале мая власти Австрии призвали RBI отказаться от этой сделки из-за связи с российским бизнесменом. Источники Reuters сообщали, что планы австрийской группы заключить соглашение вызывают опасение в Минфине США, поскольку Дерипаска находится под санкциями.

Хоть от сделки, связанной с Дерипаской, Raiffeisen отказался через несколько дней после получения письма, обеспокоенность Минфина США по поводу бизнеса австрийского банка в России сохраняется, отметил собеседник Reuters.

Агентство указывает, что полученное RBI предупреждение — самое строгое из тех, что были вынесены западному банку, продолжающему работу в России. Оно стало результатом многомесячного давления со стороны Вашингтона, который уже более года изучает деятельность австрийской группы в стране.

Пресс-секретарь Raiffeisen в комментарии Reuters сообщил, что банк отказался от сделки с Strabag и не заключал подобных соглашений. Кроме того, по его словам, RBI «значительно сократил» деятельность на территории России и принял масштабные меры по снижению рисков, связанных с санкциями.

«RBI продолжит работу по устранению своей российской дочерней компании», — сказал представитель банка.

Представитель Министерства финансов Австрии напомнил об обещании RBI сократить свое присутствие в России и заверил, что компания соблюдает все санкции, пишет Reuters.

В то же время российские власти, по данным источника агентства, дали понять RBI, что хотят продолжения деятельности банка в стране, поскольку он «позволяет осуществлять международные платежи».

Между тем Айдемо отметил, что расширение деятельности Raiffeisen противоречит заверениям о стремлении свернуть связанные с Россией операции, которые RBI давал Минфину США. Замглавы министерства предупредил, что действия кредитной организации повышают риск того, что ведомству придется принять меры по ограничению доступа банка к американской финансовой системе, учитывая опасения, что его действия ставят под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

Давление Запада на Raiffeisen

В январе 2023 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало проверку RBI из-за связей с Россией. В частности, у банка запросили подробную информацию о деятельности в Донбассе, на Украине и в Сирии, а также о транзакциях и активности некоторых клиентов.

В марте 2023 года Reuters сообщил, что Европейский центральный банк требует от RBI свернуть свой бизнес в России. В мае агентство узнало о планах австрийской группы выделить российскую «дочку» в отдельную структуру и передать ее акционерам, поскольку покупателей на нее не нашлось.

Позднее Reuters писал, что RBI откладывает уход из России, поскольку австрийские власти и сам банк надеются на скорое завершение конфликта на Украине.

В августе 2023 года Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Чехии начал расследование в отношении RBI из-за ее присутствия в России. Оно было инициировано после заявления Ассоциации по правам граждан и предпринимателей (HYDRA) о возможном «финансировании терроризма» чешскими и австрийскими структурами банка через дочерние структуры в России.

Глава RBI Йохан Штробль во время звонка с инвесторами сообщил, что компания начнет уход из России в третьем квартале 2024 года.