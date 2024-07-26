Роскомнадзор (РКН) назвал в числе оснований для принятия мер в отношении YouTube нарушения законодательства, блокировку аккаунтов россиян, а также неуважение к России и ее гражданам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства от 26 июля, которое приводит «Российская газета».

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — сообщил Роскомнадзор.

По утверждению РКН, снижение качества работы YouTube вызвано прекращением поддержки инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи со стороны Google — головной компании видеохостинга. Ведомство указало, что такая ситуация сложилась после ее ухода из России в 2022 году и банкротства московского офиса.

За первую половину 2024 года YouTube заблокировал более 80 российских каналов, отметил Роскомнадзор. Всего, по данным ведомства, американский видеохостинг ограичил доступ более чем к 200 каналам российских журналистов, СМИ и общественных деятелей.

В РКН отметили, что неоднократно обращались к Google с требованием о разблокировке YouTube-аккаунтов россиян, но не получали ответа. Последнее такое обращение было направлено 10 июля директору головного офиса компании.

Роскомнадзор добавил, что повлиять на Google не получилось и после того, как суды в России назначили компании многомиллионные штрафы. По данным ведомства, за последние три года взыскали таким образом более 25 млрд рублей. «Но и эта мера не помогла», — отмечает РКН.

Замедление YouTube в России

12 июля телеграм-канал Mash предупредил, что с этого дня скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube в России начнет снижаться из-за технических проблем на российском оборудовании головной компании видеохостинга — Google. Следом о возможности сбоев в работе сервиса по той же причине сообщила компания-провайдер «Ростелеком».

На этом фоне «Газета.Ru» написала со ссылкой на источники, что в России планируют заблокировать YouTube в сентябре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у властей планов блокировки нет.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в конце этой недели может снизиться до 40%, а к концу следующей ― до 70%. Депутат назвал «деградацию» вижеохостинга «вынужденным шагом» и «следствием антироссийской политики хостинга», который блокирует каналы государственных СМИ и деятелей, поддерживающих действия российских властей.

26 июля Хинштейн пояснил, что предсказал резкое падение скорости загрузки YouTube из-за того, что, по его информации, российские дата-центры в ближайшие дни намерены прекратить работу с Google по «серым схемам» в условиях американских санкций. В то же время он предупредил, что если компания не прекратит «антироссийскую политику», то у властей будут «все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом».

Как полагает Хинштейн, падение скорости YouTube доставит лишь незначительный дискомфорт российским пользователям, тогда как серьезные проблемы испытает сама Google, поскольку это чувствительно отразится на трафике рекламодателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Фестивале новых медиа, порекомендовал российским артистам, которых заблокировали на YouTube, «не стесняться» и переходить на другие видеоплатформы, в том числе на отечественные. «Я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой», — добавил Песков.