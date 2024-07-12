«Ростелеком» обнаружил технические проблемы в работе оборудования, которое принадлежит американской компании Google и используется на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи. По данным провайдера, это может повлиять на работу YouTube в России.

«Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube», — сказано в сообщении.

В «Ростелекоме» пояснили, что из-за проблем с эксплуатацией этого оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках.

«Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — отметили в компании.

О том, что с 12 июля в России начнет замедляться YouTube ранее писал Mash. По данным телеграм-канала, трафика стало больше, инфраструктура не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется.

Согласно информации Mediascope, в апреле 2024 года число пользователей, хотя бы один раз за месяц заходивших на сайт или в приложение YouTube в России, среди населения старше 12 лет составило 95,86 млн человек.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, после начала военной операции на Украине Google «фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и вот оно начало выходить из строя».

«Так что замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам», — добавил он.

10 июля Роскомнадзор сообщил, что YouTube с начала 2024 года заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам.