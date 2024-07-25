Скорость загрузки YouTube на компьютерах в России может снизиться до 40% до конца текущей недели, а к концу следующей ― до 70%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, эта мера коснется только десктопных версий YouTube. Хинштейн назвал «деградацию» YouTube «вынужденным шагом», направленным против администрации сервиса в связи с нарушением российского законодательства.

Хинштейн подчеркнул, что замедление видеохостинга не направлено против российских пользователей, и привел в качестве аргумента тот факт, что меры против YouTube принимаются в летний период.

В это время «основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами», пояснил депутат.

«Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет», — заявил парламентарий.

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