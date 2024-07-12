«Ростелеком» предупредил о возможности снижения скорости загрузки роликов на YouTube для российских пользователей, объяснив это проблемами с оборудованием Google. Источник издания «Газета.Ru», близкий к администрации президента, вообще заявил, что в России планируется блокировка этого сервиса в сентябре 2024 года. Что известно, — в материале RTVI.

В сообщении, выпущенном 12 июля, «Ростелеком» заявил о «наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках». Как отмечает компания, это «оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache)».

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — отмечается в пресс-релизе.

Источник Forbes в одном из региональных операторов связи предположил, что Роскомнадзор, «прикрываясь технологической деградацией GGC, искусственно замедляет работу YouTube в России».

В РКН заявили, что им «нечего добавить к информации «Ростелекома» о возможных сбоях в работе YouTube в России».

Почему YouTube может замедлиться и кто виноват

Директор по аналитике в «Цифровой экономике» Карен Казарян подтвердил RTVI, что после попадания «Ростелекома» под санкции сервера гугл-кэша не обновляются и «деградируют».

Зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что после начала военной операции на Украине Google «фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и вот оно [оборудование] начало выходить из строя», поэтому «замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что за технические проблемы с YouTube в России «полностью ответственна корпорация Google».

Зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил «Ленте.ру», что российское правительство и компании не могут повлиять на ситуацию: «Чем дальше компания — владелец сервиса YouTube будет игнорировать и требования российского законодательство, и обычные требования технического обслуживания, тем хуже будет работать сам сервис YouTube».

Депутат считает, что российские компании должны воспользоваться этой ситуацией как возможностью для развития. «YouTube сам себе подрезает крылья, и это не первая западная компания, которая идет по такому пути», — подытожил Свинцов.

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев* видит в происходящем «происки Роскомнадзора». По его словам, оставшееся после ухода Google из России оборудование «потихонечку приходит в негодность» и ломается, а заменить его нечем и «чинить его некому». «Поэтому сейчас вот эта инфраструктура будет сыпаться, а YouTube и вообще все сервисы Google будут работать все хуже и хуже», — предупредил эксперт.

IT-эксперт Эльдар Муртазин пояснил Brief: «YouTube будет раздаваться с серверов, которые находятся в Восточной Европе, в Турции, в Стокгольме и так далее. Ну и будет работать медленнее. Медленнее, например, при загрузке приложения вы это не заметите, скорее всего, а вот при загрузке YouTube 4K, 4K станет некомфортным форматом».

IT-специалист по информационной безопасности Алекс Калаверин утверждает, что в ближайшее время не только YouTube, но и весь Рунет замедлится из-за применяемых отечественными ведомствами ТСПУ — технических средств противодействия угрозам.

«Каждая коробка ТСПУ замедляет каждый запрос, каждый пакет, вообще любое взаимодействие пользователя с интернетом. Вы это не замечаете, потому что деградация медленная, лягушка варится не спеша и уже давно. <…> Это уже не первая ласточка. Просто более толстая, но еще и не пингвин», — пояснил эксперт.

Автор телеграм-канала «Незыгарь» прогнозирует, что «к кампании по пессимизации YouTube в ближайшее время присоединятся ЛОМы и влиятельные публичные персоны», поскольку «это необходимо для амортизации негативных факторов, которые, очевидно, будут». Он также считает, что на фоне замедления работы YouTube вырастет популярность Telegram.

Будут ли блокировать YouTube

Источник, близкий к администрации президента, 12 июля заявил «Газете.Ru», что на протяжении июля и августа «будет некая деградация» YouTube в России: «В отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка». Источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур, подтвердил изданию информацию о том, что осенью YouTube планируется заблокировать для российских пользователей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у властей нет планов ограничивать доступ к YouTube. «Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сказал он. Представитель Кремля добавил, что видеохостинг «занял категоричную позицию» по отношению к российскому рынку, и Москва об этом сожалеет.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявил RTVI, что не располагает информацией о предположительно готовящейся блокировке YouTube. Он напомнил, что Google после начала военной операции на Украине «перестала должным образом обслуживать вычислительное оборудование, которое поддерживает работоспособность самой платформы», — не говоря уже о его расширении, необходимом из-за ежедневной загрузки видеоконтента.

Политолог Михаил Виноградов считает, что у российских властей нет никаких резонов блокировать YouTube, поскольку там не сформировались «мощные площадки антивластного влияния» и не возникли фигуры «критиков, создающих эффект притяжения».

«Блокировка Youtube будет выглядеть признанием невысокой конкурентоспособности официального контента. И обесцениванием активности по его продвижению в уши детей и молодежи. Не говоря уже о результативности инвестиций в Rutube как реинкарнации Ё-мобиля», — иронизирует Виноградов.

Бывший депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что блокировка YouTube станет для российских властей «цензурным походом против знаний и развития», их «росписью в собственной несостоятельности и интеллектуальной неполноценности» и признанием в страхе перед народом, который вдруг «узнает не то» и сделает соответствующие выводы. По его словам, закрытие доступа к YouTube также будет «системным ударом по образованию» и «попыткой остановить прогресс» по аналогии с Ираном, Туркменистаном и КНДР.

Журналист Дмитрий Колезев* в своем телеграм-канале пишет: «Мой знакомый владелец регионального интернет-провайдера говорит, что они пока не видят реального замедления трафика YouTube. Он считает, что «Ростелеком» с подачи Кремля скорее запускает пробные шары, чтобы померить общественную реакцию и подготовить общественное мнение к будущему замедлению и/или блокировке».

Военкор Александр Коц констатирует, что YouTube «уже давно превратился в оружие информационной войны», а россияне продолжают использовать его из-за отсутствия альтернативы, поэтому «России нужно развивать свои собственные видеохостинги со столь же удобным функционалом и контентом без западной цензуры».

«Впрочем, запрещать Ютуб не стоит. Там по-прежнему можно будет смотреть котиков», — считает военкор.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод назвал политику YouTube «частью многолетней информационной войны против России». «Неужели нет талантов, возможностей, чтобы создать более яркий и креативный продукт, чем YouTube? Не верю! Давно пора это сделать», — призвал он.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов