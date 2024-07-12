В России планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Информацию подтвердил изданию источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

По словам собеседника, близкого к АП, на протяжении июля и августа «будет некая деградация».

«В отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — подчеркнул он.

Другой источник сообщил, что получил информацию об отключении YouTube осенью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у властей нет планов ограничивать доступ к YouTube. «Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее 12 июля «Ростелеком» сообщил о «технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google», которые могут сказаться на скорости загрузки и качестве воспроизведения роликов на YouTube у абонентов всех российских операторов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, после начала боевых действий на Украине Google «фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России», поэтому они начали выходить из строя.

«Так что замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам», — добавил он.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя сообщение «Ростелекома», в разговоре с ТАСС заявил, что за технические проблемы с YouTube в России «полностью ответственна корпорация Google».