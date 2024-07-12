Технический вопрос в работе YouTube в России немаловажен, поэтому сервис будет замедляться, и качество видео может портиться. Так первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев прокомментировал RTVI сообщение о том, что YouTube планируют окончательно заблокировать в сентябре.

«По поводу закрытия и блокировки YouTube у меня информации нет, но если говорить про техническую сторону, то со временем, с учетом того, что YouTube и вообще корпорация Google после своего перестала должным образом обслуживать оборудование вычислительное, которое поддерживает работоспособность самой платформы, которая требует в том числе и увеличения объемов вычислений, потому что контент каждый день грузится, и, соответственно, для того, чтобы его обрабатывать в том же виде, который был ранее, нужно, соответственно, покупать дополнительное оборудование», — сказал парламентарий.

По словам Ткачева, это оборудование не покупается, не обслуживается, со временем, конечно, YouTube будет замедляться, «и качество видео в том числе может портиться из-за того, что технический вопрос здесь немаловажен».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что в России планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре. По словам собеседника издания, на протяжении июля и августа «будет некая деградация».

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у властей нет планов ограничивать доступ к YouTube. «Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сказал он.

12 июля «Ростелеком» сообщил о возможности сбоев в работе YouTube из-за технических проблем в работе оборудования, которое принадлежит Google.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, после начала военной операции на Украине Google «фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и вот оно начало выходить из строя».