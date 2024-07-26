Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России уже в конце июля — начале августа может снизиться на 70%. Как это восприняли популярные российские видеоблогеры — в материале RTVI.

Амиран Сардаров (YouTube-канал «Дневник Хача») — RTVI:

Мне 37 лет, и мне кажется, я на грани инсульта уже от этих всех новостей, как один из главных интересантов того, чтобы YouTube не заблокировали.

Я буквально на днях читал, как Дмитрий Песков говорил, наоборот, что надо Instagram* разблокировать и иметь возможность доступа к международным платформам, а сегодня уже читаю про то, что надо [YouTube] замедлить. Честно говоря, вот этот эмоциональный маятник, который постоянно раскачивается, я даже не знаю, что с этим поделать. Это на нервной системе очень отражается.

Причины и мотивацию блокировки YouTube я, если честно, совсем не понимаю.

У нас есть локальные платформы, которыми занимаются на данный момент активно, что очень хорошо. Но, к сожалению, очень долго ими не занимались, и эту гонку на дистанции мы пока проиграли. YouTube очень наворочен по функционалу и удобен. И вот такой резкий переход. Просто очень много талантливых, творческих людей окажутся на обочине. Может, не делать хотя бы такого резкого поворота на этой трассе?

Что в этом хорошего? И так в международных отношениях сейчас сложности, изоляция возникает — и мы сами хотим себя еще изолировать в интернете от международной платформы. Может, у них [властей] картина шире, и они лучше видят и лучше знают, что делать. Но у меня это пока ничего, кроме недоумения, не вызывает.

Целились в ютуб, а попали в российских пользователей, против которых этот шаг по итогу направился. Благо, пока есть способы ускорения сервиса для комфортного пребывания в нем.

Но давайте про актуальное, про альтернативу ютубу — ВКонтакте. Без шуток, сегодня этот сервис работает ужаснейшим образом. Тормозить и тупить стал очень сильно. Вы точно по ютубу ударили? Или на радостях от новостей про замедление ютуба администрация ВК вообще забила на работу?

Падение качества трафика ударит только по обычному зрителю и рекламодателям из России, которые действуют в рамках закона РФ и отчисляют процент в казну страны.

Николай Соболев (YouTube-канал SOBOLEV) — RTVI:

Мы были бы готовы переходить [на российские аналоги YouTube] всем видеоблогерским сообществом, если бы эти платформы были. Эти платформы не готовы — блогеры-то готовы выпускать видеоролики там, где есть хотя бы отлаженная система алгоритмов. Но российские платформы за два года, при всем том рвении к блокировке YouTube, не подготовлены ни в каком виде абсолютно.

Суть в том, что RuTube — это неподготовленная, непопулярная площадка, где ролики даже того же Артемия Лебедева набирают не более чем 15 тыс. просмотров. И многие пользователи отзываются о ней, как о лагающей площадке, хотя вроде как RuTube никто не замедляет. На «ВКонтакте» тоже есть большое количество жалоб, тоже говорят, что медленно работает платформа.

Так или иначе, «ВКонтакте» не является никаким прямым аналогом YouTube, потому что там совершенно иначе работает система выдачи контента, система алгоритмов, сам по себе дизайн не очень предпочтителен для тех людей, которые привыкли смотреть видеоролики на зарубежной платформе YouTube.

Что касается новых аналогов, таких как «Платформа» [российский видеохостинг, запущенный в июне 2024 года], например, то это полностью скопированный сайт. Дизайн, визуализация шортсов тех же, расположение рабочих панелей инструментов идентично зарубежному хостингу.

Если говорить про наши отечественные площадки, то надо не просто говорить об этом. Надо еще и пытаться, наверное, внести какую-то свою, российскую лепту в исполнение этих площадок, потому что странно выглядит, что соперничаем с YouTube и так возмущаемся «засилью западной культуры», но при этом свои собственные площадки выполняем в той же стилистике, что выполнили в зарубежной.

Самый главный момент, связанный с блокировками и с замедлениями — то, что это контринтуитивно, не очень логично. Потому что если мы так возмущены тем, что российским пользователям преграждают путь к мировым источникам информации, то зачем же мы сами делаем шаг в эту же сторону?

То есть получается, что российские пользователи находятся между молотом в виде администрации YouTube и наковальней в виде наших российских законодателей. Кажется, речь идет скорее о какой-то агонии или о какой-то мстительности, нежели об улучшении жизни наших граждан, которые, безусловно, привыкли развлекать себя вечерами потреблением самого разного контента, который содержится в YouTube, который накопился там за последние 20 лет.

Стоит отметить, что, конечно же, YouTube не представляет такой угрозы, какую пытаются представить некоторые законодатели, потому что сам политический контент на YouTube занимает не более 10%. Гораздо чаще люди смотрят видео про рассаду, огороды, происшествия… Изолировать российских граждан от настолько всеобъемлющей платформы, за время существования которой накопилось такое огромное количество полезных видеороликов, это буквально стрелять себе в ногу, как мне кажется.

Даже если вынести за скобки тот фактор, что я человек достаточно ангажированный, потому что работаю на YouTube последние 10 лет, я не смог бы поддержать идею по замедлению YouTube, потому что это идет в ущерб нам и нашей стране.

У нас [в России] на YouTube формируется уникальная видеоблогерская культура, которой на самом деле нет и не было нигде в мире. Может быть, только в США. Но на это вообще не обращают внимание законодатели. То есть если зайти, например, в топы немецкого или французского YouTube, то вы не встретите такого контента по уровню исполнения, по качеству видеосъемки, по качеству монтажа, как вы могли встретить за последние пять-семь лет существования видеоблогерского массового движения в России.

Даже если вспомнить те же баттлы Versus, нигде, кроме как у нас на YouTube, не было настолько популярных противостояний между рэперами, сочинителями, музыкантами, при этом исполненных на таком уровне. Здесь мы в видеоблогерском движении очень сильно опередили западные сегменты YouTube.

Я врать не буду, для меня блокировка ютуба станет серьезным ударом. Это мое самое главное дело, которым я живу. Это дело моей команды и еще огромного количества блогеров и журналистов.

Но самое главное, это удар по простым людям, которым ютуб давно заменил телевизор. Блокировка ютуба будет большой ошибкой нашей власти. Надеюсь, она ее не допустит. Вы должны понимать, что сейчас нас всех проверяют на то, съедим мы это в очередной раз или нет.

И только возмущение пользователей, не ботов, а настоящих людей, настроения которых, естественно, мониторятся где-то там в высоких кабинетах, где принимают решения, только это может убедить, что эту блокировку делать нельзя.

Александр Штефанов**, видеоблогер-историк

Запасайтесь впном, граждане. Скоро это будет единственным способом получить доступ к нормальному видеохостингу.

Докладываю: администрации Ютуба все это глубоко до фонаря. Они из-за этого точно не пострадают ни разу. А вот российские пользователи — очень даже. И зрители, и те, кто используют Ютуб как главный рабочий инструмент. Смотреть будет труднее, работать тоже. Так что эта мера направлена, по факту, именно против российских пользователей.

Рутуб и пр. отечественные площадки работают гораздо, в разы хуже ютуба и в смысле удобства пользования, и в смысле удобства труда. Когда наши слуги народа ради народа очередной раз испортят народу жизнь, хоть какие-то стимулы для и так, видит бог, более чем скромных успехов развития Рутуба и пр., исчезнут окончательно. Конкурировать будет не с кем. И не за чем. А вы, то есть мы, будем жрать, что дают, т.к. альтернатив никаких не будет. Впрочем, это уже не в первый раз.

Касательно антироссийской позиции Ютуба. Ютуб в настоящий момент почти безальтернативная мега-сми-сеть. Титаническая библиотека со всемирным охватом самой разнообразной информации с 20-летним стажем накопления. Ни ВК, ни рутуб даже рядом не стояли с этой библиотекой в плане наполнения. Нет такого количества лекций, документальных фильмов и пр, причем на самых разных языках. <…>

Конкретно политиканские, в т.ч. антироссийские ролики там тоже, без сомнений, есть. Но, наверное, работать надо с потребителем, чтобы потребитель такого рода материалом не интересовался или воспринимал его критически?

Почему замедляют YouTube: версия властей

Хинштейн назвал «деградацию» YouTube «вынужденным шагом, направленным не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Согласно объяснению депутата, для россиян видеохостинг останется доступным, «просто на загрузку контента теперь потребуется чуть больше времени», а серьезные проблемы ожидают компанию Google, поскольку снижение качества трафика в России станет чувствительным для рекламодателей.

Если YouTube по требованиям Роскомнадзора (РКН) не разблокирует каналы некоторых российских деятелей и СМИ и не прекратит «антироссийскую политику», то российские власти смогут применить «меры принуждения, предусмотренные законом», предупредил Хинштейн.

В то же время Роскомнадзор заявил 26 июля, что головная компания YouTube — Google — неоднократно нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров. Такой подход ведомство расценивает как повод для принятия мер по отношению к видеохостингу.

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — говорится в заявлении РКН, которое приводит РБК.

По версии Роскомнадзора, к снижению качества работы YouTube в России привело прекращение компанией Google поддержки инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи.

В РКН отметили, что неоднократно обращались к Google с требованием о разблокировке более 200 аккаунтов российских СМИ, артистов и общественных деятелей, но не получали ответа. Ведомство добавило, что повлиять на администрацию YouTube не получилось и после того, как с головной компании через суды в России взыскали более 25 млрд рублей штрафа.

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов