Французская сеть гипермаркетов «Ашан» намерена уйти из России и якобы уже нашла покупателя на свой российский бизнес, утверждает издание La Lettre. В «Ашан ритейл Россия» заявили, что не комментируют «слухи на рынке». Подробности — в материале RTVI.

Переговоры о продаже российского бизнеса Auchan якобы вступили в финальную стадию, говорится в публикации La Lettre. Auchan также планирует свернуть бизнес в Венгрии, но остаться на Украине, пишет журнал.

По данным Le Figaro, группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей на свой российский бизнес. За последние два года сеть получила около 10 предложений по покупке 230 российских магазинов, утверждает газета.

Якобы принятое решение «Ашана» уйти из России Le Figaro объясняет тем, что компания больше не может продолжать работу в стране и в то же время соблюдать санкции против нее. По словам источника издания, «Ашан» строго соблюдает ограничения, в отличие от других, «менее осторожных», европейских дистрибьюторов. Это «ставит ее в очень невыгодное положение по сравнению с местными игроками», пояснил собеседник газеты.

До сих пор «Ашан» отказывался уходить из России, не желая «наказывать местное население и сотрудников», а также потому, что Россия ― один из перспективных рынков компании наряду с Китаем, пишет Le Figaro.

В «Ашан ритейл Россия» заявили, что слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет. «Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — заявили РБК в компании.

В апреле стало известно, что компания «Ситрас» (Ceetrus), управляющая торговыми комплексами «Ашан», продала свои российские активы компании «Торговые галереи» Тагира Шаймарданова. В «Ашан ритейл Россия» после этого заявили, что компания не собирается уходить из страны. Ретейлер отметил, что на его деятельность никак не влияют сделки третьих компаний по смене учредителей.

О том, что «Ашан» остается в России, также говорил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, компания направила официальное обращение в Минпромторг о продолжении работы в России.

В мае коммерческий директор «Ашан ритейл Россия» Ася Балабай повторила, что у компании нет планов сворачивать российский бизнес. Она также поблагодарила замминистра Евтухова за то, что он «помогает нам бороться с такими слухами, от которых мы уже немножко устали».