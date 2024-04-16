Оператор розничных сетей «Ашан» продолжает свою работу в России и планирует развитие в стране. Об этом говорится в сообщении ретейлера, передает ТАСС.

«Ашан ритейл Россия» в очередной раз подтверждает свое решение продолжать работать на российском рынке. <…> «Ашан ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и более того планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли», — говорится в сообщении компании

Ранее РБК писал, что владеющая и управляющая торговыми комплексами «Ашан» компания «Ситрас» (Ceetrus) продала свои российские активы. По данным издания, с 12 апреля новым собственником объектов компании стали «Торговые галереи».

Этой фирмой владеет бизнесмен Тагир Шаймарданов через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал». Предварительный договор на продажу российских активов «Ситраса», как пишет РБК, был подписан еще осенью 2023 года, следует из бухгалтерской отчетности компании. В конце года она получила разрешение правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки. 25 марта 2024 года купля-продажа была заверена нотариально.

В конце марта 2022 года гендиректор французской компании «Ашан» Ив Клод заявил, что торговая сеть продолжит работать в России даже несмотря на проведение военной операции на Украине, так как обслуживает гражданское население.

В 2023 году ретейлера обвинили в поставках продуктов питания российским военнослужащим. Компания выпустила пресс-релиз, в котором эта информация категорически отрицалась. В заявлении сказано, что магазины сети продолжают работать в России, «чтобы позволить русскому населению прокормить себя», но при этом компания «не осуществляет, не поддерживает и не финансирует какие-либо «благотворительные» сборы» в поддержку Вооруженных сил России.