Владеющая и управляющая торговыми комплексами «Ашан» компания «Ситрас» (Ceetrus) продала свои российские активы. О закрытии сделки со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает РБК. Издание уточнило, что с 12 апреля новым собственником объектов компании стали «Торговые галереи».

Этой фирмой владеет бизнесмен Тагир Шаймарданов через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал». Его комментарий РБК получить не удалось.

«Ситрас» — часть французской группы «Ашан». В ее российский портфель входили более 150 тысяч квадратных метров торговых площадей в 40 ТЦ и галереях, включая «Тройку» в Москве и ТК «Акварель» в подмосковном Пушкине, Тольятти и Волгограде. «Ведомости» со ссылкой на работавших с этими объектами консультантов писали, что «Ситрас» также владеет прикассовыми зонами в самих «Ашанах».

Предварительный договор на продажу российских активов «Ситраса» был подписан еще осенью 2023 года, следует из бухгалтерской отчетности компании. В конце года она получила разрешение праавительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на проведение сделки. 25 марта 2024 года купля-продажа была заверена нотариально.

«Кама капитал» занимается арендой и управлением недвижимостью, покупкой и продажей собственных объектов. Она была зарегистрирована в июне 2023 года, в качестве собственника указан 23-летний Тагир Шаймарданов — сотрудник юрфирмы «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (сейчас — «Шаймарданов и Сабитов»), офис которой находится в Казани, а управляющим партнером является адвокат Роберт Шаймарданов.

Тагир Шаймарданов также владеет компаниями «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад», которые, как утверждают источники РБК, были зарегистрированы для приобретения аутлетов Hines в Котельниках под Москвой и на Пулковском шоссе в Петербурге.

Кроме того, под контролем Шаймарданова (через «Кама капитал») находится компания «БЦ на Войковской». Источники «Ведомостей» в декабре 2023 года говорили, что эта фирма может купить БЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве для транспортной компании «Лидертранс» — одного из клиентов юрфирмы «Шаймарданов и Сабитов». Однако близкий к «Лидертрансу» источник РБК утверждал, что транспортная компания не имеет отношения к покупке аутлетов и бизнес-центра.

Ритейлер «Ашан», торгующий продуктами, хозтоварами, стройматериалами и одеждой, работает в России с 2022 года. В конце марта 2022 года гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что торговая сеть продолжит работать в России даже несмотря на проведение военной операции на Украине, поскольку обслуживает гражданское население.

В 2023 году «Ашан» обвинили в поставках продуктов питания российским военным. Компания выпустила пресс-релиз, в котором эта информация категорически отрицалась. В заявлении подчеркивалось, что магазины сети продолжают работать в России, «чтобы позволить русскому населению прокормить себя», но при этом компания «не осуществляет, не поддерживает и не финансирует какие-либо «благотворительные» сборы» в поддержку российской армии.