В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета «Окей» в Московском районе, его мотив неизвестен. Пострадало несколько человек, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о покушение на убийство двух и более лиц.

Территория магазина на проспекте Космонавтов сейчас оцеплена, сам он закрыт. По данным «Mash на Мойке», нападавшего зовут Юрий Артемьев, ранее он профессионально занимался фехтованием. Брат, как пишет телеграм-канал, утверждает, что не знал о планах родственника.

«Фонтанка» отмечает, что подозреваемый был в неадекватном состоянии, в магазине он «начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож». Пострадало минимум шесть человек, серьезно ранены охранник и покупательница. Злоумышленнику, по данным «Фонтанки», 44 года, полиция «характеризует его как маргинального типа».

«Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. В середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху», — рассказал изданию один из покупателей.

78.ru пишет, что мужчина с холодным оружием напал на покупателей в колбасном отделе. По предварительным данным, пострадали шесть человек, один — в тяжелом состоянии, уточняет телеканал.

Как отмечает SHOT, Артемьев ворвался в магазин с двумя кухонными ножами.

«На допросе он признался, что ненависть к окружающим людям подтолкнула его к преступлению», — пишет телеграм-канал.

По данным SHOT, всех пострадавших увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщило, что в связи с нападением на посетителей магазина «Окей» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). В ведомстве уточнили, что четверо потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, подозреваемый задержан.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга также контролирует установление всех обстоятельств происшествия. «Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор района Денис Загороднюк», — сообщили в ведомстве.