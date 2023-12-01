Министерство юстиции России 1 декабря внесло в реестр иностранных агентов юриста Анастасию Буракову* и основанный ей проект «Ковчег»*, социолога Игоря Эйдмана*, а также «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием „Телеканал Дождь“»*. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

По версии Минюста, Буракова* выступала против военной операции на Украине, распространяла «фейки» о российских властях и материалы, созданные иноагентами. Аналогичное обоснование ведомство привело в отношении проекта юриста.

Эйдман*, как утверждает министерство, открыто поддерживал Вооруженные силы Украины, сотрудничал с иностранными организациями, а также является главредом издания-иноагента и проживает за пределами России.

«Иное объединение лиц, осуществляющих работу под наименованием телеканала „Дождь“»* внесли в реестр за то, что оно является публичной площадкой для иноагентов и нежелательных в России организаций, формировало негативный образ страны, распространяло недостоверную информацию о политике российских властей, а также создавало и распространяло сообщения и материалы иностранных агентов, пишет Минюст.

Предыдущее пополнение реестра состоялось неделю назад, 24 ноября. Тогда ведомство внесло в реестр иноагентов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*, историка Илью Венявкина*, журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, а также ООО «Люди»*.

С конца 2022 года Минюст вместо четырех разных списков иноагентов ведет единый реестр, в котором уже числятся более 710 физических лиц и организаций.

Закон, приведший к его созданию, президент России Владимир Путин подписал в июле 2022 года, спустя полгода он вступил в силу. После этого для присвоения статуса «иноагента» властям стало достаточно указать на «иностранное влияние», под которым находится новый фигурант списка. Это влияние в законе определяется как «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказания воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

Помимо реестра иноагентов появился также реестр аффилированных с ними лиц. В него включают учредителей, руководителей или работников организаций-иноагентов и тех, кто занимался политической деятельностью и получал деньги от уже попавших в реестр иноагентов людей и организаций или принимал участие в их деятельности.

В конце сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса об отношении россиян к иностранным агентам. Согласно полученным данным, 61% опрошенных скорее относят иноагентов к «предателям, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о России», тогда как 16% видят в них «борцов за права граждан и свободу слова в РФ, которых власть пытается наказать, преследуя цель запугать остальных». При этом 4% респондентов отметили, что среди иноагентов есть и те, и другие, а 18% затруднились ответить на вопрос.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов