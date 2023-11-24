Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра страны Михаила Касьянова*, историка Илью Венявкина*, журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, а также ООО «Люди». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает Минюст, Касьянов* оказался в списке иноагентов в связи с тем, что выступал против военной операции на Украине и является членом «Антивоенного комитета России», который дискредитирует Россию.

Давлятчин*, по версии ведомства, негативно высказывался о боевых действиях, Юсупов* — распространял «фейки» о российских властях и получал поддержку со стороны иностранных источников, а Венявкин* выступал на площадках, предоставляемых иностранными структурами, высказывался против СВО и преподавал в проекте, которым владеет нежелательная в России организация. ООО «Люди» добавили в реестр за поддержку от иностранных источников и финансирование объединения-иноагента, пишет министерство.

На прошлой неделе ведомство присвоило статус иноагентов актрисе Яне Трояновой*, бывшему главному редактору программы «Кто хочет стать миллионером?» Илье Беру*, основателю проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорию Свердлину*, журналисту, политологу Александру Морозову*, блогеру, журналисту Марату Никандрову*, ООО «Команда против пыток»*, изданию The Moscow Times*, а также иностранной организации Hidemy.network Ltd.*, реализующей VPN-сервис «HideMy.name».

Некоторые физические и юридические лица, которые числятся в иноагентском списке, пытались оспорить решение ведомства в суде, однако пока это никому не удалось. В частности, 2 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски шоумена Максима Галкина*, блогера Ильи Варламова*, а также артиста и музыканта Семена Слепакова*.

Несмотря на отсутствие положительных решений по таким делам на протяжении последнего года, адвокаты считают, что обращение в суд для оспаривания решения Минюста не лишено смысла.

На этой неделе глава министерства Константин Чуйченко, выступая на конференции «Державинские чтения», упрекнул иноагентов в том, что они, обжалуя этот статус в судах, не заявляют, что они «за Россию», а лишь ссылаются на нормы закона.

«Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал. Все говорят о том, что вы неправильно вынесли решение, исходя из определенных процессуальных постулатов», — отметил он.

Понятие «иноагент» было введено в российское законодательство после протестов в 2012 году — применительно к некоммерческим организациям (НКО), ведущим политическую деятельность и получающим иностранное финансирование. Впоследствии этот статус начали присваивать физлицам, юрлицам и незарегистрированным организациям.

В 2022 году закон ужесточили, запретив внесенным в реестр гражданам и организациям преподавать и производить информационную продукцию, организовывать публичные мероприятия, входить в избирательные комиссии. Кроме того, изменились критерии признания иноагентом — для этого стало достаточно мнения Минюста об «иностранном влиянии».

С конца 2022 года Минюст вместо четырех разных списков иноагентов ведет единый реестр, в котором уже числятся более 710 физических лиц и организаций.

В конце сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса об отношении россиян к иностранным агентам. Согласно полученным данным, 61% опрошенных скорее относят иноагентов к «предателям, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о России», тогда как 16% видят в них «борцов за права граждан и свободу слова в РФ, которых власть пытается наказать, преследуя цель запугать остальных». При этом 4% респондентов отметили, что среди иноагентов есть и те, и другие, а 18% затруднились ответить на вопрос.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов