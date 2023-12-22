Минюст 22 декабря обновил реестр иностранных агентов, внеся туда шесть человек и две организации. Об этом говорится на сайте ведомства.

В список попали:

журналист Александр Баунов*;

публицист Александр Рыклин*;

бывший протодиакон РПЦ, богослов Андрей Кураев*;

аниматор, создатель «Масяни» Олег Куваев*;

юрист «Роскомсвободы»* Саркис Дарбинян*;

журналистка телеканала «Дождь»** Валерия Ратникова;

издания «Вёрстка Медиа»*;

телеграм-канал «Можем объяснить»*;

юридическое лицо Марата Никандрова* «ВОБНИАР»*.

Дополняется.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов

**признан в России нежелательной организацией и иноагентом