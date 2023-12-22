Минюст 22 декабря обновил реестр иностранных агентов, внеся туда шесть человек и две организации. Об этом говорится на сайте ведомства.
В список попали:
- журналист Александр Баунов*;
- публицист Александр Рыклин*;
- бывший протодиакон РПЦ, богослов Андрей Кураев*;
- аниматор, создатель «Масяни» Олег Куваев*;
- юрист «Роскомсвободы»* Саркис Дарбинян*;
- журналистка телеканала «Дождь»** Валерия Ратникова;
- издания «Вёрстка Медиа»*;
- телеграм-канал «Можем объяснить»*;
- юридическое лицо Марата Никандрова* «ВОБНИАР»*.
Дополняется.
*внесены Минюстом в реестр иноагентов
**признан в России нежелательной организацией и иноагентом