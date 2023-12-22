Минюст 22 декабря обновил реестр иностранных агентов, внеся туда шесть человек и две организации. Об этом говорится на сайте ведомства.

В список попали:

  • журналист Александр Баунов*;
  • публицист Александр Рыклин*;
  • бывший протодиакон РПЦ, богослов Андрей Кураев*;
  • аниматор, создатель «Масяни» Олег Куваев*;
  • юрист «Роскомсвободы»* Саркис Дарбинян*;
  • журналистка телеканала «Дождь»** Валерия Ратникова;
  • издания «Вёрстка Медиа»*;
  • телеграм-канал «Можем объяснить»*;
  • юридическое лицо Марата Никандрова* «ВОБНИАР»*.

Дополняется.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов

**признан в России нежелательной организацией и иноагентом