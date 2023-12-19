Следственный комитет проводит обыски в книжном издательстве «Захаров», которое выпускает книги писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили). Об этом сообщается в телеграм-канале издательства.

«В издательство «Захаров» пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в сообщении.

В издательстве RTVI подтвердили проведение обысков. На вопрос, связаны ли следственные действия с Акуниным, который попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма и дискредитации армии, собеседница RTVI сказала: «Да». От других комментариев она отказалась.

Обыски в издательстве «Захаров» проводятся в рамках дела против Акунина, подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

Как утверждает Shot, в издательстве изымают документацию и все тиражи книг Акунина. Руководство и сотрудников «проверяют на наличие каких-либо связей с писателем и предостерегают от дальнейшего сотрудничества с ним», пишет канал.

На момент прихода силовиков в офисе находилась одна сотрудница, рассказала «Медиазоне»* директор издательства Ирина Богат. Она попросила сфотографировать постановление об обыске, но ей не дали это сделать и отобрали телефон, сообщила Богат.

Она связала обыск с тем, что «Захаров» не изъял книги Акунина из продажи со своего сайта, как это сделали другие издательства, и не заявили о прекращении сотрудничества с писателем. В разговоре с «Осторожно, новости» Богат назвала изъятие книг Акунина «совершенно неправовым действием».

* признана Минюстом России иноагентом