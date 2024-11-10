Силы противовоздушной обороны России за утро 10 ноября сбили 32 беспилотника в подмосковных Коломне, Раменском и Домодедово. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дроны летели на столицу. В результате атаки пострадал один человек, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Впервые Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников в Раменском городском округе в 08:37. Спустя шесть минут он заявил об уничтожении еще двух дронов в этом же районе.

В 8:59 стало известно, что восемь БПЛА сбиты в Коломне, Раменском и Домодедово. В 09:10 Собянин рассказал о еще пяти беспилотниках в Раменском и Домодедово. Позднее он уточнил, что общее количество сбитых дронов выросло до 22.

После этого городской округ Раменское и Коломна атаковали еще три БПЛА, летевших на Москву. Около 10 утра Собянин заявил, что в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна сбито еще семь беспилотников. Всего к этому моменту ПВО уничтожили 32 дрона, летевших на Москву.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — пояснил Собянин.

По предварительным данным телеграм-канала «112», обломки БПЛА упали на частный дом в деревне Становое Раменского района. Начался пожар, который перекинулся на соседний участок. В результате пострадали два человека, утверждает «112».

На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, пишет «112». РЕН ТВ публикует кадры с горящими домами и машиной. Канала утверждает, что они были сняты в подмосковных поселках Кратово, Становое и Софьино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое Раменского городского округа. От осколков пострадала 52-летняя женщина — ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

«Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул Воробьев.

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно ограничили работу на фоне атаки дронов на Москву.

Как заметило «Агентство»*, такого количества беспилотников в столичном регионе не сбивали за все время военных действий на Украине. РБК также отмечает, что сегодняшняя атака дронов на Москву стала крупнейшей с начала военной операции. Предыдущий массированный удар был 10 сентября — тогда в Подмосковье сбили 20 беспилотников.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов