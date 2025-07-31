Московское общество защиты потребителей (МОЗП) направило премьер-министру России Михаилу Мишустину официальное обращение с требованием пресечь массовый оборот нелегальных лекарственных препаратов на маркетплейсе Wildberries. Общество указывает, что, несмотря на регулярные публикации в СМИ, платформа продолжает допускать продажу потенциально опасных товаров. С текстом обращения ознакомился RTVI.

По данным мониторинга МОЗП, на Wildberries свободно реализуются незарегистрированные в России препараты зарубежного происхождения: обезболивающие, антибиотики, иммуномодуляторы, противозачаточные средства, лекарства для лечения онкологии, препараты для повышения потенции. Представители общества утверждают, что речь идет, в том числе, о товарах, не проходивших клинических исследований; их безопасность и эффективность не подтверждены. Часть продукции сопровождается недостоверными обещаниями «полного излечения», что провоцирует потребителей на опасное самолечение, отмечается в обращении к главе правительства.

В качестве отдельной проблемы в письме указано нарушение условий хранения при доставке курьером и нахождении в пунктах выдачи. Отсутствие надлежащих условий делает применение таких лекарств небезопасным. При этом маркетплейс, по мнению МОЗП, сознательно игнорирует проблему. Несмотря на заявления о внедрении систем ИИ-модерации, идентичные нелегальные товары появляются вновь даже после очередных публикаций в СМИ.

Ключевым доказательством умышленных нарушений МОЗП называет рост предостережений Генпрокуратуры в адрес Wildberries на 260% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Система либо не работает, либо не применяется умышленно — в целях коммерческой выгоды», — заявляют представители Московского общества защиты потребителей.

МОЗП подчеркивает: использование модели FBO (хранение товаров на собственных складах) делает маркетплейс полноценным участником незаконного оборота, а не просто «доской объявлений». В связи с этим общество требует: