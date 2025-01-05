Погода в Москве в середине января может оказаться холоднее обычного для этого времени года уровня. Прогноз для центральной части страны опубликовал портал «Метеоновости» центра «Фобос».

На большей части России середина зимы прогнозируются заметно теплее климата.

«В средних и южных широтах Европейской России аномалия температурного режима может превысить 2°, а на севере региона положительное отклонение температуры от средних многолетних значений будет еще на градус-другой больше», — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Кроме того, атлантические воздушные массы «сумеют согреть и Сибирь».

«Потепление, которое на Рождество прорвется в Центральную Россию, окажется довольно затяжным. И только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений. Это похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца», — сообщает «Фобос».

Однако в конце января «вновь возобладают атлантические погодные процессы» и в центр страны «вернется теплая погодная аномалия». «С более теплой нежели обычно погоды стартует на Русской равнине и февраль», — добавили синоптики.