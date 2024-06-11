В Москве 10 июня задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нового возлюбленного бывшей жены катаной. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета. По данным телеканала РЕН ТВ, убитым оказался бывший начальник МВД Краматорска в Донбассе Денис Беспроскурный.

Нападение произошло в ночь на 10 июня около дома в проезде Шокальского. Между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, сообщила пресс-служба ГУ МВД. В результате 41-летний подозреваемый нанес своему оппоненту удар в область сердца катаной. Раненого госпитализировали, но спустя несколько часов он умер в больнице.

Задержанный заявил следователям, что совершил преступление на почве ревности, сообщили в СК.

На распространенном МВД видео задержанный заявил, что «самооборонялся» от бывшего сожителя своей возлюбленной. Мужчина смог назвать только имя соперника — Денис. РЕН ТВ утверждает, что речь идет о бывшем начальнике милиции Краматорска Денисе Беспроскурном.

СМИ писали, что Беспроскурный был назначен на эту должность в апреле 2014 года приказом лидера ополченцев ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который позже стал министром обороны республики.

По данным РЕН ТВ, задержанного зовут Юрий Клопов. Мужчина заявил на видео, что оппонент якобы звонил ему и угрожал, а затем приехал к его дому. По словам задержанного, катану он взял с собой «на всякий случай, мало ли». «Чтобы мне голову пробили, зарезали или убили?» — объяснил он.

Как утверждает канал, Беспроскурный приехал к дому Клопова вместе с его бывшей женой Натальей, «чтобы о чем-то поговорить», разговор перерос в драку.

Клоповы развелись в 2018 году, после чего Юрий переехал в коммунальную квартиру, утверждает канал. Наталья жила с новым возлюбленным в Мытищах, пишет пишет Shot. Бывший муж «не смог смириться с разводом», утверждает телеграм-канал.

По версии РЕН ТВ, конфликт мог возникнуть из-за того, что Клопова якобы запрещала бывшему мужу видеться с дочерью. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Клопов заявил, что частично признает вину и раскаивается.