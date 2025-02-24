Бывший московский полицейский Александр Турчин провел 4 года в колонии из-за внешнего сходства с размытым изображением подозреваемого в мошенничестве, снятого камерой видеонаблюдения. Скоро, как пишут «Известия», дело мужчины после возвращения следствию вновь будет рассматривать суд — и у него появится шанс на оправдание, после которого он сможет потребовать компенсацию.

Турчина задержали в январе 2021 года по обвинению в похищении 8 млн рублей в ходе сделки в центре Москвы 7 декабря 2020 года. Мужчина настаивал на своей невиновности, которая подтверждалась детализацией звонков и СМС, чеками на покупки в магазине и показаниями знакомых: на момент совершения преступления Турчин находился в другом конце столицы. Это можно было бы доказать записями с камер видеонаблюдения в его дворе, на улице и в магазине, но полиция затянула с задержанием, и видео уже стерлось.

Следствие отправило фото Турчина на экспертизу. Судебный эксперт сравнил портрет мужчины с размытым изображением подозреваемого и заявил, что «нельзя исключать» их идентичности. Пятеро свидетелей опознали Турчина как подозреваемого, другие пятеро — наоборот, заверяли, что это не он.

Дело было возбуждено по факту мошенничества при сделке по продаже загородного дома с землей в престижном дачном поселке. Продавцом выступал бизнесмен Алексей Закора, покупатель представился Глебом Радуловым. Он заявил, что для покупки ему не хватает 8 млн рублей, а взять их в кредит в банке не может из-за процедуры банкротства.

Чтобы получить недостающую часть суммы, Радулов привлек кредитного брокера, которая нашла частного инвестора Михаила Матвеенко, готового ссудить 8 млн рублей под 36% годовых и залог покупаемого дома с землей. Кредит условились оформить на таксиста Павла Комиссарова, которому Радулов пообещал заплатить за эту услугу 1 млн рублей.

Все участники сделки собрались в отделении Промсвязьбанка на Якиманке. Радулов, получив наличные от кредитора, пошел якобы пересчитывать их в кассу, но на самом деле разложил по карманам и покинул банк.

«Известия» предполагают, что в поисках преступника следствие могло выйти на Турчина через его бывшего работодателя — предпринимателя Андрея Журавлева, который создал одно из первых в Москве кладбище домашних животных. В деле Радулова Журавлев фигурировал как посредник, который за вознаграждение уговорил таксиста Комиссарова фиктивно оформить на себя кредит.

Номер Турчина, как считает он сам, обнаружили в смартфоне Журавлева — и по фото сочли, что он подходит под описание подозреваемого. В августе 2022 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии. Показания свидетелей, которые утверждали, что Турчин — не Радулов, были расценены как попытка знакомых выгородить обвиняемого. Защита Турчина обжаловала приговор, но апелляционная инстанция сочла его законным и обоснованным.

В октябре 2022 года Журавлев увидел по ТВ сюжет о суде над мужчиной, в котором узнал Радулова. Оказалось, что тот провернул еще как минимум одну аналогичную аферу со сделкой купли-продажи дома с участком. Следствие вычислило его по записям камер видеонаблюдения из банка, которые оказались куда более четкими, чем в деле Турчина.

Журавлев связался с потерпевшими, узнал детали дела и передал информацию защите Турчина. В феврале 2023 года Никулинский суд признал Радулова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к пяти годам колонии. В мае 2024 года зампрокурора Москвы поддержал жалобу адвоката Турчина и подал кассационное представление об отмене приговора.

Прокуратура потребовала проверить алиби Турчина и назначила повторную экспертизу. Дело передали сначала в Мосгорсуд, потом — в Замоскворецкий суд и в конце концов вернули следствию. После этого сотрудники ОВД «Якиманка» решили снова направить материалы в суд, но Турчин на тот момент уже отбыл срок наказания. Теперь, если судья встанет на его сторону, мужчина сможет подать иск о компенсации за незаконное уголовное преследование.