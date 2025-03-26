Житель Москвы простил своего знакомого Дмитрия Балакина, который пытался отравить его пирожком с ртутью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Балакин Д.А. принес свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел», — говорится в документах.

11 февраля двое мужчин были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке. Позже следствие выяснило, что отравление оказалось покушением на убийство на почве ревности. Один из мужчин приобрел не менее четырех медицинских градусников с ртутью, которую через шприц ввел в пирожки знакомого.

Обвиняемый попытался представить все как несчастный случай и ввести в заблуждение следствие, однако проверка производства продукции не выявила нарушений. В итоге мужчина полностью признал вину. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК).