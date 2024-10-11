Жителя Москвы арестовали по делу об убийстве жены в лесу во время похода за грибами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Владимирской области.

Днем 6 октября мужчина и его жена возвращались на автомобиле в Москву с дачи. По дороге они зашли в лес за грибами в районе деревни Аленино Киржачского района. Там между ними возобновилась ранее начавшаяся ссора. Муж начал душить жену руками, а затем взял из машины топор и ударил женщину по голове и шее.

Скрыв тело ветками, он по дороге домой выбросил в разных местах топор и вещи убитой, а дома сказал детям, что во время ссоры высадил жену на остановке в Подмосковье. Через некоторое время сын погибшей сообщил в полицию о ее исчезновении.

После просмотра камер видеонаблюдения на автотрассе стало понятно, что муж женщины соврал. Он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

По данным Shot, арестованный работал в IT-отрасли. Мужчина «хотел спокойствия и уединения», а его жена «скандалила», пишет канал. У супругов двое сыновей 20 и 15 лет.