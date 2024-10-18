Москвич Илья Шур, который летом через суд доказал негодность к службе в армии, в середине октября вновь получил повестку из военкомата. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, у 25-летнего Шура есть заболевание глаз, которое предполагает отсрочку от службы в армии. Тем не менее в конце апреля Шур получил повестку в Тверской военкомат для «уточнения документов воинского учета», откуда его сразу отправили на медкомиссию. Врачи не обратили внимание на его заболевание и жалобы на зрение, присвоив молодому человеку категорию «годен с незначительными ограничениями» (Б-3). После этого Шур обратился за помощью к юристам.

От имени молодого человека в суд был подан иск о признании решения о призыве незаконным и его отмене. В то же время москвич записался на независимую военно-врачебную экспертизу на ближайшую свободную дату в Санкт-Петербурге, где ему присвоили категорию В, означающую ограниченную годность к военной службе.

По возвращении в столицу молодого человека задержали прямо на вокзале: выяснилось, его уже успели объявить в розыск за уклонение от воинской службы. В тот день адвокат Шура смог доказать, что обвинения не имеют законной силы, и молодой человек был отпущен из отдела.

Позже состоялось судебное слушание по иску Шура. Мещанский суд встал на сторону призывной комиссии, после чего защитник Шура решил подать апелляционную жалобу в Мосгорсуд. В итоге по апелляционному решению мужчину признали негодным для службы в армии.

Несмотря на это, в середине октября ему пришло электронное сообщение от сервиса Госуслуги с требованием явиться в сборный пункт на Угрешской улице.

«Вся эта история довольно сильно ударила по нервам. Суд был полтора месяца назад, я ожидал начала этого призыва, чтобы меня уже вызвали, с учетом всех документов оформили военный билет по категории В и вся эта морока закончилась наконец», — рассказал Шур.

Его адвокат Максим Гребенюк выразил надежду, что «решение суда могло просто не дойти до военкомата и его пока еще не успели обработать».

«Потому что в ином случае это будет полный правовой беспредел», — отметил адвокат.

Сейчас Шур вместе с юристом готовит жалобу в прокуратуру, пишет «Осторожно, Москва».