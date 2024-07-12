Москвича Владимира Сафонова, выгнавшего 10 июля девушку из вагона метро за прическу, оштрафовали на тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.

На Сафонова был составлен протокол о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). «Сафонов выгонял девушку из метро, приняв ее за мужчину из-за короткой стрижки, преследовал ее через весь вагон, оскорбляя при этом нецензурной бранью», — отмечается в сообщении пресс-службы судов.

О произошедшем рассказала 10 июля в своем телеграм-канале потерпевшая — московская певица Анастасия Ермак. По ее словам, она ехала в метро с молодым человеком, когда на станции «Сокольники» в вагон зашел лысый мужчина, который пристал к ней из-за ее короткой прически.

По словам Ермак, мужчина начал снимать ее на телефон и спрашивать, «русская ли она». После этого Сафонов стал вести себя неадекватно, проявлять агрессию к ней и молодому человеку.

«По мнению этого ящера, мы позорим русский народ, все из-за моей необычной внешности, из-за моей прически. До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно», — поделилась Ермак.

Девушка рассказала, что Сафонов пинал ее молодого человека в спину и пытался выгнать пару из поезда. Ермак отметила, что в вагоне было много других пассажиров, в том числе мужчин. Она обращалась к ним за помощью, но никто не отреагировал на происходящее.

В разговоре с телеграм-каналом Baza Сафонов объяснил свое поведение тем, что не понял, «кто там был, мальчик или девочка». «Я повернул голову — два короткостриженных, с крашеными волосами человека целуются с языками. <…> Попросил выйти из вагона, это неприятно было смотреть. Это моя гражданская позиция, я против ЛГБТ*», — сказал он.

Baza писала, что Сафонову 40 лет. По данным канала, он окончил институт МВД и работал в органах, из которых уволился в 2008 году.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России