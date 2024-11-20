В предстоящие выходные, 23 и 24 ноября, в Москву придет настоящая зима. К концу месяца она окончательно установится в городе, рассказала Инфо24 главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В четверг, 21 ноября, в Москве ожидаются сильные дожди, которые могут принести рекордное количество осадков за сутки. При этом температура воздуха будет выше нормы на 6 градусов и составит от 3 до 7 градусов выше нуля.

В ночь на 22 ноября возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Днем же ожидается мокрый снег или дождь, сообщила Позднякова. Температура воздуха, по её прогнозам, будет «слабо отрицательной ночью и слабо положительной днем».

В субботу, 23 ноября, по словам метеоролога, жителей столичного региона ожидает непростой день. Связано это с тем, что следующий атлантический циклон принесёт обильные осадки в виде снега. Снег пойдет уже ночью, накануне выходных. В некоторых районах он будет сильным, с метелью. Порывы ветра достигнут 12—17 метров в секунду. В течение дня снег будет идти, хотя и не так интенсивно. Температура воздуха останется около нуля градусов, сообщила Позднякова.

В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха опустится ниже нуля, поэтому выпавший ранее снег не растает. Однако сильных морозов не предвидится — ожидается температура не ниже минус 2 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

В начале следующей недели осадков не ожидается, ночью температура будет достигать минус 7 градусов, а днем — минус 5.

«То есть можно сказать, что метеорологическая зима придет на следующей неделе, и снег будет лежать уже в конце ноября — как, собственно говоря, мы и предупреждали», — заключила метеоролог.