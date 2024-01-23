В Москве в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры на несколько градусов выше нормы, но также будет метель и гололедица. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

23 января в столице существенно понизится давление, местами пройдет небольшой снег. Температура повысится: во второй половине дня будет не ниже минус 1-3 градусов. В то же время ветер усилится до 17 м/с, местами ожидается метель, которая продлится до утра 24 января.

В ночь на 24 января в Москве будет -2…-3 градуса, по области — от нуля до минус пяти. Утром ожидается -5… -6 градусов, днем от нуля до плюс двух. Вильфанд отметил, что 24 и 25 января температура будет примерно на шесть-семь градусов выше нормы.

«В выходные дни температура была на пять-шесть градусов ниже нормы. Это очень резкое повышение», — сказал метеоролог.

В четверг, 25 января, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем и ночью температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. С пятницы, 26 января, в Москве будет комфортная мягкая погода, отметил Вильфанд. Ночью ожидается температура в пределах -2…-7 градусов, днем ― минус два ― минус 4 градуса, такая же погода ожидается в субботу, 27 января.

В ночь на воскресенье, 28 января, будет холоднее — около минус 10 градусов, днем около -5, облачно, небольшой снег. Вильфанд предупредил об опасности гололедицы, особенно во дворах домов, где, в отличие от дорог, разбрасывают меньше реагентов.