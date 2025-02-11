В Москве задержали женщину, которая заказала убийство своего мужа за 5 млн рублей, не желая делить с ним имущество при разводе. Об этом сообщают Следственный комитет и столичная прокуратура.

По данным СК, в конце декабря женщина обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о своем муже. Во время личной встречи она сообщила агенту, что разводится с супругом и ищет того, кто мог бы за вознаграждение убить его.

«Женщина в ходе бракоразводного процесса и раздела совместного имущества вступила в конфликт со своим супругом», — сообщает прокуратура.

По данным ведомства, она не хотела делить совместно нажитое и решила отравить мужа. Сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы и дальше действовал под контролем оперативников.

На следующей встрече женщина предложила детективу 5 млн рублей за отравление мужа. Агент впоследствии отчитывался ей о «подготовке» к убийству и изготовлении яда, а подозреваемая перевела ему на карту в качестве аванса 1 млн рублей.

10 февраля мужчина сообщил заказчице, что ее муж убит, и показал фото якобы умершего от отравления супруга. При передаче оставшихся 4 млн рублей женщину задержали. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).