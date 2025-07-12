В Никольском округе Вологодской области во время крестного хода обрушился мост через реку Юг. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Обрушение пешеходного моста произошло в 12:03 по местному времени (совпадает с московским). В результате пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев. В пресс-службе вологодского правительства сообщили о шестерых госпитализированных.

«Угрозы для жизни пострадавших нет, родственников оперативно оповещают об их состоянии», — рассказал Мишенев.

Губернатор Вологодской области Григорий Филимонов сообщил, что пострадавших обследуют медики, а обстоятельства происшествия выясняются. Глава региона добавил, что взял ситуацию на контроль.

Речь идет о подвесном мосте, который соединяет поселок Дуниловский и деревню Дунилово. Всего в момент обрушения на нем находилось около 25 человек.





Мишенев отчитался о прошедшем заседании комиссии по ликвидации последствий обрушения моста.

«В кратчайшие сроки будут организованы аварийно-восстановительные работы на месте происшествия <…> Все службы работают в усиленном режиме. Пострадавшие не останутся без помощи», — заверил глава района.

По словам Мишенева, информацию об инциденте направили в полицию и Следственный комитет (СК) для установления причин обрушения моста. Вологодское управление СК уже сообщило о проведении проверки. Кроме того, проверку инициировала прокуратура.

«Будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления и лиц, ответственных за содержание мостового сооружения», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по публикации в группе «Онлайн Дуниловский» во «ВКонтакте», крестный ход в Никольском округе состоялся не 12 июля, а 11-го. В сообщении Великоустюжской епархии (входит в состав Вологодской митрополии) говорится, что крестный ход прошел «в неблагоприятных погодных условиях».

«По окончании молебна в Казанском храме города Никольска верующие отправились в молитвенное шествие в деревню Дунилово на место явления образа Пресвятой Богородицы», — отмечается в публикации.

Как утверждается в сообщении епархии, 12 июля должна была состояться праздничная литургия.