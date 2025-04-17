В Польше вступило в силу распоряжение министра национальной обороны страны, которое запрещает фотосъемку объектов военной и гражданской инфраструктуры. Под запрет попало до 25 тыс. объектов, среди которых электростанции, железнодорожные пути, аэропорты, мосты и тоннели. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Постановление министра национальной обороны Польши, опубликованное 3 апреля на сайте правовых актов страны, предусматривает борьбу со шпионажем.

По словам начальника генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерала Веслава Кукула, введение запрета обусловлено «растущей угрозой иностранных спецслужб».

«Это очень важный вопрос для нас, солдат, потому что ситуация в сфере безопасности изменилась, в том числе и на территории республики Польша», — заявил он.

Кукул подчеркнул, что фотоснимки с расположением польских военных и воинских частей обнаруживают у задержанных шпионов, по его словам, это «очень часто люди, связанные с разведкой Российской Федерации или Беларуси».

«Это инструмент, направленный против иностранных служб и поддерживающий создание определенной культуры ответственности за нашу безопасность», — заключил генерал.

Как отмечает RMF24, местные власти самостоятельно будут определять какие объекты подпадают под запрет на фотосъемку, размещая на них специальные знаки.

«Например, если город решит, что определенный мост важен для безопасности, то на нем повесят знак, запрещающий фотографирование», — передает радиостанция.

Под запрет на фотосъемку попали:

— военные объекты;

— железнодорожные пути, морские порты, мосты, электростанции, газовые терминалы, тоннели и другие объекты стратегической инфраструктуры;

— государственные здания Национального банка Польши;

— объекты коммуникации, среди которых почтовые отделения.

Портал Android.com.pl обращает внимание, что за нарушение закона предусматривается штраф от 5 до 20 тыс. злотых ($1,3-5,3 тыс. соответственно), арест от 5 до 30 дней, а также изъятие телефона или фотоаппарата. При этом, как отмечает портал, профессиональные фотографы смогут получить письменное или электронное разрешение на съемку.

«Происходит открытие моста, инвестор приглашает нас, мы как журналисты можем [фотографировать], но через три секунды после конференции мы не можем фотографировать этот мост без разрешения», — рассказал в интервью Polsat журналист Radio Szczecin Роберт Стачник.

В конце марта суд в Кракове приговорил к 5,5 года лишения свободы двух фанатов «Спартака», обвиняемых в шпионаже в пользу Службы внешней разведки России и участии в ЧВК «Вагнер», а также вербовке в эту организацию новых членов.