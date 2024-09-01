В секторе Газа найдены убитыми шестеро заложников, похищенных боевиками палестинского движения ХАМАС после атаки на Израиль в октябре 2023 года. В числе погибших ― гражданин России Александр Лобанов. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) адмирал Даниэль Хагари.

Тела двух женщин и четырех мужчин были обнаружены солдатами ЦАХАЛа в подземном туннеле в Рафахе.

«Согласно нашей первоначальной оценке, они были зверски убиты террористами ХАМАСа незадолго до того, как мы добрались до них», ― сообщил Хагари.

Примерно в километре от того места, где были найдены тела, в конце августа был спасен из плена израильтянин Фархан аль-Кади. По словам представителя ЦАХАЛа, после его освобождения израильским войскам было приказано действовать «с большей осторожностью, чем обычно» в связи с тем, что в том районе могли быть другие заложники.

Точной информации о местонахождении пленников у ЦАХАЛа не было, отметил Хагари. По его словам, родственников заложников уже оповестили об их гибели.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало список погибших заложников:

Гирш Гольдберг-Полин, 23 года

Эден Йерушалми, 24 года

Кармель Гат, 39 лет

Альмог Саруси, 26 лет

Александр Лобанов, 32 года

Ори Данино, 25 лет

Все заложники были похищены 7 октября 2023 года с музыкального фестиваля Nova, кроме Кармель Гат, которую насильно увели из кибуца Беэри, сообщает Haaretz.

Александр (Алекс) Лобанов жил в Ашкелоне. На фестивале Nova он работал менеджером бара. По словам очевидцев, во время нападения ХАМАСа он помогал эвакуировать людей, передает CNN. У Лобанова остались жена и двое детей. Его младший ребенок, которому сейчас пять месяцев, родился, пока мужчина находился в плену.

Лобанов был одним из двух граждан России, остававшихся в заложниках у террористов. Российские дипломаты находятся в контакте с его семьей, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Скорбим вместе со всей семьей и близкими А. Г. Лобанова, особенно с его матерью и отцом, с которыми все это время мы находились в постоянном контакте», — говорится в сообщении.

Российский МИД, дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося в секторе Газа россиянина Александра Труфанова, добавили в посольстве.

По данным источника Haaretz, троих погибших заложников ― Гирша Гольдберг-Полина, Эден Йерушалми и Кармель Гат ― должны были освободить на первом этапе соглашения между Израилем и ХАМАСом, переговоры по которому сейчас ведутся.

«Они значились в списках, переданных в начале июля. Их можно было вернуть живыми», — заявил собеседник газеты.

Согласно предложенной сделке, Гольдберг-Полина должны были освободить из-за ранения руки, а Йерушалми и Гат — потому что они женщины. По свидетельствам очевидцев, Гольдберг-Полин лишился части руки, выбрасывая гранаты, которые боевики кидали в бункер, где молодой человек прятался с друзьями во время нападения ХАМАСа.

Родители Гольдберг-Полина активно боролись за возвращение сына и встречались с мировыми лидерами, чтобы продвинуть сделку по освобождению заложников. В 2024 году журнал Time включил мать молодого человека Рейчел Гольдберг-Полин в список 100 самых влиятельных людей мира.

Гольдберг-Полин родился в США, но в возрасте семи лет эмигрировал с семьей в Израиль. Президент США Джо Байден заявил, что «опустошен и возмущен» известием о его гибели.

«Это столь же трагично, сколь и предосудительно. Не сомневайтесь, лидеры ХАМАСа заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать над достижением соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников», — говорится в заявлении Байдена.

После атаки на Израиль в заложниках ХАМАСа оказались более 250 заложников. По израильским данным, в плену остается более ста заложников, включая тех, кого считают погибшими.