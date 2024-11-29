КПРФ будет разбираться в ситуации с мурманским коммунистом Александром Головенко, которого заподозрили в продаже УАЗа, купленного обкомом на нужды фронта. Об этом RTVI сообщил глава пресс-службы ЦК партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Будем выяснять, конечно, что за ситуация. Мы соберем факты, выясним, было ли такое. У нас есть Центральная контрольно-ревизионная комиссия, которая принимает решение в рамках морально-этических норм. Не будем бежать впереди паровоза», — призвал он.

Ющенко отметил, что в таких вопросах следует опираться на факты, поскольку «сегодня манипуляции работают на высочайшем уровне».

Что известно о случившемся в Мурманске

Телеграм-канал HASOS 51 опубликовал видео с мужчиной, который заявил, что один коммунист из Мурманска с позывным «Роста» продал УАЗ, купленный для фронта в качестве гуманитарной помощи.

«“Роста” пригнал его в зону СВО, некоторое время поработал на нем во благо бойцов, а затем продал за 360 тыс. рублей. Мотивировал тем, что это его личный автотранспорт», — утверждал рассказчик.

По данным HASOS 51, «Роста» — это член мурманского отделения КПРФ Александр Головенко, а на машину «деньги собирали всем миром».

Первый секретарь Мурманского обкома КПРФ Юрий Ваталин подтвердил изданию «СеверПост», что УАЗ для бойцов СВО был куплен на средства, собранные мурманскими коммунистами. Он сообщил, что Головенко перегнал машину на фронт, и она, вероятно, «там и осталась». Комментировать информацию о подозрениях в продаже машины Ваталин не стал.

Позднее HASOS 51 сообщил, что военная прокуратура направила Ваталину запрос по поводу ситуации с внедорожником. Согласно тексту документа, прокурор попросил предоставить информацию о другой гуманитарной помощи, которую КПРФ приобретала, а Головенко доставлял в зону СВО.

О других скандалах с гумпомощью для фронта

27 ноября телеканал «Кстати» выпустил в эфир новостной сюжет с рассказом ветерана боевых действий из Борского района Нижегородской области, который купил в специализированном коммерческом магазине на Московском шоссе маскировочную сеть с адресованными участникам СВО посылками и письмами учеников школы №40 из Новошахтинска (Ростовская область). Одно из этих писем показали на экране — оно было приурочено к 23 февраля.

Владелец торговой точки заявил журналистам, что закупил маскировочную сеть на «Авито», где уже не впервые берет товар для своего магазина, и не знал ни об истинном ее назначении, ни о вложенных внутрь детских письмах.

В пресс-службе «Авито» сообщили RTVI, что владелец магазина не покупал гуманитарный груз через их площадку: «Мы проверили информацию: подтверждения тому, что эти товары были приобретены на нашей платформе, не обнаружено».

Комментируя эту тему, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член рабочей группы по вопросам СВО Ярослав Нилов сообщил RTVI, что обратится в правоохранительные органы.

В феврале ростовское издание 161.ru сообщало, что на свалке возле хутора Большой Должик нашли брошенные коробки с гуманитарной помощью участникам СВО. Их обнаружил дальнобойщик, который сам часто возил гумгрузы в Донбасс и поэтому сразу понял, что перед ним такое. Администрация Родионово-Несветайского района тогда заявила, что коробки — это «отходы» из местного магазина.