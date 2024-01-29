Итальянская киноактриса Сандра Мило — муза и любовница культового режиссера Федерико Феллини — умерла в возрасте 90 лет в своем доме в окружении родных и близких, сообщает ANSA со ссылкой на представителей семьи. Причина смерти не указана.

«Сегодня в 08:25 наша мать скончалась. Она мирно покинула нас, заснув в своей постели, как она и хотела, окруженная нашей любовью и своими преданными собаками Джимом и Леди. Мы просим проявить уважение к нашей огромной боли и помолиться за ее душу со светлыми мыслями», — говорится в посте, опубликованном в Facebook* от имени детей актрисы — Деборы, Чиро и Аззурры.

Мило (настоящее имя — Сальватрис Елена Греко) родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Итальянские СМИ называют ее одной из самых известных актрис страны. Она снялась примерно в 70 фильмах, включая произведения всемирно знаменитых режиссеров — например, «Восемь с половиной» Феллини.

В 2009 году Сандра Мило призналась в интервью, что являлась не только музой легендарного режиссера, но и была его любовницей на протяжении 17 лет. Она также рассказывала журналистам, что впервые вышла замуж в 15-летнем возрасте — за маркиза Чезаре Родигьеро, но брак продлился всего 21 день. Самым долгим ее замужеством был 11-летний союз с Морисом Эргасом, от которого актриса родила дочь. Еще двое детей появились у нее в последнем браке — с Оттавио де Лоллисом.

В 2007 году Мило шокировала публику, признавшись в телеинтервью, что помогла умереть своей больной матери по ее просьбе.

Первую заметную роль в своей карьере Сандра Мило сыграла в 1959 году — проститутку в «Генерале делла Ровере» Роберто Росселини. В 1960-м ей досталось похожеее амплуа в «Адуе и ее спутниках». Затем Мило с Марчелло Мастроянни снималась в фильме Пьетранджели «Призраки в Риме».

В 1962 году актриса появилась на экране с Жан-Полем Бельмондо в «Самом коротком дне» Серджио Корбуччи, а потом встретила Феллини, который сыграл решающую роль в ее карьере. Режиссер снял Мило в двух своих шедеврах — «8½» (1963) и «Джульетта и духи» (1965).

В историю телевидения Сандра Мило вошла благодаря злой шутке неизвестной женщины, которая позвонила в студию дневной передачи «Любовь прекрасна» и сообщила, что сын актрисы госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП. Мило разрыдалась в прямом эфире и выбежала из студии, выкрикивая имя сына. Новость оказалась ложью, но видео с реакцией актрисы стало своего рода мемом в итальянских СМИ.

В 2020 и 2021 годах Мило получила два «Золотых глобуса» за вклад в кинематограф и национальную итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло».

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