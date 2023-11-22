Музей Алларда Пирсона в Амстердаме передаст Украине коллекцию скифского золота, которая состоит из экспонатов четырех крымских музеев. О такой договоренности сообщило в среду, 22 ноября, Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины.

«МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировались на выставке «Крым — золотой остров в Черном море» в археологическом музее Амстердамского университета», — говорится в сообщении украинского министерства.

По словам главы Минкультуры Украины Ростислава Карандеева, «возвращение артефактов особого исторического и культурного значения — процесс знаковый и многогранный», который «сочетает как правовое, так и музейное дела, как дипломатическую, так и логистическую деятельности».

При этом музей в Амстердаме отказался от взыскания с украинской стороны средств за девятилетнее хранение экспонатов, подчеркнули в украинском Минкульте.

Состоящая из порядка 2 тыс. артефактов коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в начале февраля 2014 года, когда Крым еще входил в состав Украины как автономная республика. Экспонаты предоставили четыре крымских музея. После того, как в марте 2014 года Крым по итогам референдума присоединился к России, коллекция застряла в Нидерландах из-за спора о том, куда она должна вернуться — в Россию или на Украину.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине. Россия подала апелляцию, но осенью 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция принадлежит Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Киеву.

Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что «было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности». По его словам, «Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши».

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что вердикт Верховного суда Нидерландов «создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами». По словам Захаровой, решение суда не может остаться без «адекватной реакции».

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в феврале рассказал, что позиции крымских музеев в спорах о «скифском золоте» ухудшились «из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде».

«Голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно), как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС», — говорил Шульгин в интервью агентству РИА Новости.