Муж экс-финалистки конкурса «Мисс Швейцария» убил ее и пытался избавиться от тела с помощью блендера, сообщили местные издания BZ Basel и Nau со ссылкой на решение суда в Лозанне, который отказал мужчине в освобождении из-под стражи. По информации New York Post, погибшая — Кристина Йоксимович, ей было 38 лет.

Как пишут швейцарские издания, убийство произошло в Биннингене 13 февраля этого года. Как установила экспертиза, преступник задушил жену, после чего расчленил ее тело, используя лобзик, нож и садовые ножницы.

Некоторые части тела он измельчил погружным блендером до состояния «пюре» и растворил в химикатах. Эксперты указали, что поведение мужчины свидетельствует о его склонности к насилию, садистских и социопатических чертах.

Сам обвиняемый в марте признался в убийстве жены, но утверждал, что пошел на преступление после того, как та якобы напала на него с ножом. При этом в феврале он говорил, что якобы нашел женщину мертвой и «в панике» решил расчленить тело. Выводы судмедэкспертов опровергли версию об убийстве из-за самообороны.

Как сказано в решении суда, у преступника есть «конкретные признаки психического заболевания». После ареста он пытался добиться освбождения, но суд отклонил ходатайство.

По сообщению издания 20 Minuten, Йоксимович была победительницей конкурса «Мисс северо-западная Швейцария», в 2007 году она стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария». Жертва и преступник были женаты с 2017 года, у них родились две дочери.