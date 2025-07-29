Вооруженный мужчина открыл огнь в 44-этажном здании Нью-Йорка, где расположены офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги. Как сообщает The New York Post, в результате погибли пять человек, включая стрелка.

Инцидент произошел вечером 28 июля. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что стрельбу открыл 27-летний Шейн Тимура, проживающий в Лос-Анджелесе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он выходил из черного BMW, припаркованного рядом с офисным зданием, в руках у него была винтовка М4. Затем стрелок направился к небоскребу, вошел в вестибюль, где открыл огонь по полицейскому.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, злоумышленник «время от времени» стрелял по вестибюлю, направляясь к лифтам. Он застрелил еще двух мужчин. Также один человек сообщил, что был ранен, но находится в стабильном состоянии.

Когда лифт прибыл на первый этаж, в нем была женщина. Тимура передает, что он дал пройти ей «целой и невредимой». Затем поднялся на 33-й этаж, на котором расположен офис компании Ruden Building Management, и там застрелил женщину, а затем покончил с собой.

Один из убитых — офицер Дидарула Ислама. Его коллеги заявили, что он был одним из лучших в отделе: «защищал жителей Нью-Йорка от опасности, когда его жизнь трагически оборвалась сегодня [28 июля]». У Ислама были двое детей и супруга, беременная третьим ребенком.

Шейн Тимура жил в Лос-Анджелесе вместе с родителями. Его одноклассники рассказали, что в школе он занимался футболом, мечтал играть в НФЛ и был быстрым ребенком с тонной энергии.

«Вы бы никогда не подумали, что насилие у вас будет ассоциироваться с ним», — сказал один из школьных друзей Тамура.

По словам Тиш, у стрелка было диагностировано психическое расстройство. The New York Post пишет, что у него была найдена записка, которая указывает на возможные мотивы произошедшего. В ней Тамура обвиняет Национальную футбольную лигу в своей борьбе ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии). Стрелок якобы попросил, чтобы «его мозг был исследован», передает источник издания.