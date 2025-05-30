В Сочи 29 мая задержали неизвестного мужчину, который напал на местную синагогу, вооружившись молотком. Инцидент произошел в то время, когда в здании проходили занятия детского кружка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

Мужчина прибыл к синагоге на такси около 15:45. Покинув машину, он достал из рюкзака молоток и угрожая местному сторожу, попытался проникнуть в здание. Несмотря на сопротивление сторожа, нападавший с помощью молотка и ударов ногой сломал калитку и ворвался во двор. Однако, ему не удалось проникнуть в само здание, поэтому дети и преподаватели, находившиеся там, не пострадали.

Как рассказал представитель пресс-службы, мужчина не выкрикивал никаких лозунгов и не озвучивал каких-либо требований. При этом он вел видеозапись происходящего на свой телефон. Кроме того, до прибытия на место сотрудников полиции нападавший закидал здание синагоги камнями.

В начале марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о ликвидации участника запрещенной в России международной террористической организации, который готовил серию терактов синагоге, расположенной в Подмосковье, а также в московском метро.

Согласно информации спецслужбы, после совершения атак мужчина намеревался покинуть страну и направиться в Афганистан, чтобы вступить в террористическую организацию.

В квартире убитого следователи нашли при обыске и конфисковали огнестрельное оружие, компоненты, химикаты и поражающие элементы, предназначенные для изготовления взрывных устройств. У погибшего было российское гражданство, при этом он являлся уроженцем одной из стран Центральной Азии.

В связи с этим инцидентом следственным отделом УФСБ России по Москве и Московской области было инициировано расследование в рамках уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.