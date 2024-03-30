В городе Эде на востоке Нидерландов неизвестный мужчина с оружием и взрывчаткой захватил заложников в помещении кафе Petticoat, пишет De Telegraaf. Местная полиция подтвердила, что «возникла ситуация с заложниками, в которой участвуют несколько человек».

По последним данным, «трое молодых людей вышли из здания в слезах» . Один из них одет в куртку с логотипом кафе. Пока неясно, были ли это заложники.

Petticoat — кафе, которое в основном посещает молодежь, в интернете о нем оставлено много положительных отзывов. Вечером 29 марта там проходила техно-вечеринка «Living Room Session 16+ Neon Edition», которая началась в 23:00 и закончилась в 04:00 по местному времени.

Сообщение об «инциденте» в кафе поступило в полицию около 06:00. De Telegraaf утверждает, что на момент захвата заведение было уже закрыто, и внутри находились только сотрудники, которые и стали заложниками.

Газета Het Parool со ссылкой на очевидцев утверждает, что заложников четверо. Со ссылкой на сообщения «инсайдеров» в соцсетях издание сообщает, что среди них две женщины, и «им разрешено есть, пить и ходить в туалет под присмотром».

Администрация муниципалитета Эде сообщила, что на месте происшествия работает Служба по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD), которая пригнала туда специальный бронированный автомобиль Bearcat, и что все магазины в центре города пока будут закрыты. «Не приезжайте в центр», — говорится на сайте муниципалитета.

По данным СМИ, вооруженный ножом захватчик вошел в кафе и пригрозил его взорвать. В полиции отказались сообщить, ведутся ли с ним переговоры. Представитель полицейского управления также не стал комментировать появившуюся в прессе информацию о взрывчатке, заявив, что «это может нанести ущерб безопасности». Он также подчеркнул, что на данный момент нет никаких оснований рассматривать происходящее как теракт.

De Telegraaf уточняет, что эвакуированы жители более 150 домов в окрестностях захваченного кафе, а между городами Барневельд-Зюйд и Эде-Вагенинген прекращено движение поездов. «На месте работают специализированные группы и мобильные подразделения полиции, задействован переговорщик», — пишет газета.

Эвакуированные жители Эде размещены в здании ратуши, где им предложили чай и кофе, а остальных горожан полиция призвала не покидать дома до дополнительных распоряжений и держаться подальше от центра города. «Оставайтесь дома и не пытайтесь прийти посмотреть», — говорится в сообщении полиции в соцсети Х.

Одна из эвакуированных горожанок — студентка по имени Лотте — рассказала, что утром, проснувшись, выглянула в окно и увидела рядом со своим домом множество полицейских, а на крышах ближайших зданий заметила снайперов. По словам девушки, она едва успела одеться, когда за ней пришли сотрудники пожарной службы и попросили надеть пальто и пройти с ними в безопасное место.