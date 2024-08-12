Британской полиции удалось задержать мужчину, который нанес ножевые ранения 11-летней девочке и ее 34-летней матери на улице в центре Лондона. Об этом сообщили правоохранительные органы британской столицы в социальной сети X.

По информации полиции, нападение произошло около полудня на площади Лестер-сквер, в туристическом районе Лондона, где расположено множество магазинов, театров и кинотеатров.

Злоумышленник ранил девочку и женщину, но не успел скрыться — сейчас он находится под стражей. Сотрудники правопорядка считают, что задержанный нападал в одиночку и других подозреваемых нет.

Также в полиции уточнили, что жизни пострадавших ничего не угрожает, женщину с дочкой госпитализировали. По данным ведомства, девочке нанесли более серьезные раны, поэтому ей потребуется лечение в клинике. У второй жертвы более легкие травмы, рассказали правоохранители.

Мотивы злоумышленника лондонская полиция пока не выяснила. В то же время правоохранители сомневаются, что преступник был знаком с жертвами или что он является террористом.

«На данном этапе нет предположений, что инцидент связан с терроризмом», — отметили в лондонской полиции.

По информации телеканала Sky News, задержанному мужчине 32 года. До приезда полиции его обезвредил охранник магазина чая TWG Абдулла. Вместе с коллегой он оказал первую помощь пострадавшим женщине и девочке. По словам мужчины, он отреагировал на крик и застал момент, когда нападавший уже ранил девочку.

Агентство Associated Press (AP) обращает внимание, что этот инцидент в центре Лондона произошел спустя пару недель после нападения подростка в британском городе Саутпорте. Тогда юноша напал на детей в танцевальной студии, где проходило мероприятие, посвященное американской певице Тейлор Свифт. Погибли три девочки — шести, семи и девяти лет, также еще 10 человек получили ранения.

После этого в Великобритании начались массовые беспорядки, вызванные слухами о том, что нападавший якобы был беженцем. Сотни людей вышли на улицы, выступая против приезда в страну мигрантов-мусульман.

На этом фоне британская полиция, в том числе в Лондоне, находится в состоянии повышенной готовности, отмечает агентство. При этом было ли связано нападение на девочку и ее маму с массовыми беспорядками — точно не ясно.