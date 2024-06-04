Неизвестный открыл стрельбу из пневматической винтовки у торгового центра «Маркос Молл» в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. В результате два человека пострадали. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Московская прокуратура сообщила, что 4 июня неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры жилого дома. По данным ведомства, выстрели были сделаны из пневматического оружия. В прокуратуре утверждают, что стрелявший действовал «беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».

Двум прохожим — мужчине и женщине — потребовалась медицинская помощь. Телеграм-канал Baza пишет, что женщину с ранением предплечья доставили в больницу, а второй пострадавший отказался от госпитализации. MSK1 передает, что он решил самостоятельно обратиться в травмпункт.

Кроме того, устроивший стрельбу сделал несколько выстрелов «в сторону общественного транспорта», говорится в сообщении прокуратуры. Агентство «Москва» уточнило, что речь идет об электробусе — в него попали несколько пуль, незначительно повреждены элементы остекления.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что пострадавших среди пассажиров транспортного средства нет. По данным дептранса, стрельба произошла в районе дома 70к1 по Алтуфьевскому шоссе.

Был временно перекрыт участок на Костромской улице. Автобусы, которые следуют по нему, изменили маршрут и ехали в объезд. Позже ограничения сняли. Место инцидента оцепили — были выставлены несколько машин полиции и Росгвардии.

Подозреваемого в стрельбе — 50-летнего мужчину — вскоре после инцидента задержали в Бибирево «по горячим следам», сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Прокуратура уточнила, что предполагаемого стрелка обнаружили в его же квартире по месту жительства. Там же была найдена пневматическая винтовка, которую изъяли сотрудники правоохранительных органов.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку.

Очевидица инцидента в разговоре с «Газетой.ру» рассказала, что была в диспансере напротив дома, откуда открыли стрельбу. По ее словам, мужчина «стрелял с окна» и сначала «подстрелил девушку в руку», которую затем увезла машина скорой помощи. Затем, по словам собеседницы, он выстрелил в молодого человека, который шел в сторону метро рядом с торговым центром.

«У парня только ранение несерьезное, насколько я понимаю. Просто он немножко в потерянном состоянии был, описывал это как будто бы ему банкой по голове ударили. Потом нас вывели через черный ход, оцепили там дороги», — рассказала очевидица.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что после стрельбы жителей дома на Костромской улице не выпускали из подъездов «ради безопасности». По данным канала, некоторое время на территорию двора пропускали только местных жителей по паспорту с пропиской.