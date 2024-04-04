Мужчина с игрушечным автоматом был задержан сотрудниками Федеральной службы охраны при попытке попасть в администрацию президента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МВД. По словам задержанного, он уже 15 лет пытается попасть на прием к Владимиру Путину.

Мужчину с игрушкой в виде автомата Калашникова на плече заметили с помощью камер видеонаблюдения утром 3 апреля. Сотрудники ФСО заблокировали его между дверями при входе, затем он был доставлен в отделение полиции УВД по ЦАО.

«В ходе проверки информации было установлено, что гражданин 1954 года рождения пытался попасть на прием в АП, при этом на плече у него висела игрушка в виде автомата Калашникова … В ходе устной беседы гражданин пояснил, что уже 15 лет пытается попасть на личный прием к президенту для обсуждения личных вопросов», — рассказали собеседники издания.

По их словам, пенсионер не смог дать ответ на вопрос, зачем он взял с собой игрушечное оружие. После беседы с сотрудниками полиции задержанного доставили в психиатрическую больницу. Проводится проверка по статье о порядке рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).

По данным телеграм-канала Baza, задержанным оказался 69-летний уроженец украинской ССР Виктор Красивский.