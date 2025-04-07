Лидер партии ЛДПР и ее фракции в Госдуме Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить бьюти-блогера Алексея Жидковского на пропаганду ЛГБТ* после того, как тот выступил чтецом на «Тотальном диктанте» в Москве 5 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.

«Прошу Вас провести проверку по факту выступления Жидковского Алексея Романовича перед несовершеннолетними на предмет наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в письме Слуцкого на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Бьюти-блогер Алексей Жидковский прославился в Рунете видеороликами с советами для девушек по уходу за кожей, макияжу, одежде и личным отношениям. Он рассказывал, что тратит по два с половиной часа на укладку своих длинных волос и нанесение косметики. Из-за образа, похожего на женский, блогера часто называют «трансвеститом» и высказывают сомнения в его ориентации. Сам он об этом предпочитает умалчивать.

Слуцкий также попросил дать правовую оценку действиям самих организаторов «Тотального диктанта», которые привлекли Жидковского к работе с несовершеннолетними.

Депутат отметил в обращении, что взгляды и стиль жизни Жидковского, которыми он открыто делится в своем блоге, могут «негативно сказаться на восприятии молодежью норм и ценностей».

«Его деятельность вызывает серьезные опасения по поводу влияния на формирование взглядов у подрастающего поколения», — считает Слуцкий.

Кроме того, он призвал выяснить, законно ли организаторы мероприятия использовали финансирование, предоставленное Фондом президентских грантов. «Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией», — указал глава ЛДПР.

Он попросил при необходимости «принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений».

«Только вдумайтесь, спикером на “Тотальном диктанте” выступил блогер — мужчина, который намеренно выглядит как женщина. <…> И именно его организаторы <…> решили пригласить спикером за бюджетные средства из Фонда президентских грантов. Мужика в юбке, который навязывает подрастающему поколению нездоровые, псевдопрогрессивные западные ценности!» — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

«Пригласили педераста для популяризации русского языка»

«Тотальный диктант» ежегодно проводится на множестве площадок по всей России и в некоторых зарубежных странах, в качестве чтецов организаторы приглашают известных людей. Жидковский зачитывал текст в колледже Международной академии бизнеса и управления и в конце получил грамоту «за вклад в развитие русского языка».

В колледже записали видеоотчет о мероприятии. Фрагменты этого ролика разошлись по сети и вызвали возмущение Z-активистов. В частности, организация «Русская община» назвала Жидковского «открытым трансвеститом», который ведет блог «с матерной аватарой и скандальными видео».

«Очевидно, что речь идет о пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Кто же организует такие шабаши?» — говорилось в посте телеграм-канала «Русская община ZOV» 6 апреля.

Эту запись перепостил журналист ВГТРК Андрей Медведев и сопроводил своим комментарием.

«В Первопрестольной позвали блогера, скажем так, с сомнительными ценностными ориентирами. <…> Разве сам “Диктант” задумывался как площадка продвижения разных сомнительных граждан? <…> Особенно это все прекрасно смотрится на фоне рассуждений о том, что Россия есть оплот консервативных ценностей. Ну да», — написал он.

Позднее Медведев перепостил запись анонимного канала «Нравственница», где Жидковского называют «накрашенным мужиком в платье» и «размалеванным чудом». Автор канала предположила, что он якобы является любовником кого-то из властных структур, и поэтому продолжает появляться «на всех молодежных площадках» в России.

Православное общественное движение «Сорок сороков» написало, что колледж «пригласил педераста <…> для популяризации русского языка».

«Слушайте, это дно. Русский язык про нравственность и человеческое достоинство, а не про психически больных трансформеров. Русский народ добился принятия закона о запрете этой мерзости, а вы в учебном заведении ее распространяете», — написано в телеграм-канале «Движение Сорок Сороков (ZOV)».

Движение сообщило, что попросило столичную прокуратуру проверить деятельность колледжа на пропаганду ЛГБТ*.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал блогера Жидковского «агрессивным петухом» и призвал родителей держать детей «подальше от шелудивых собак».

«Это агрессивный петух, распушивший хвост. Это вызов русской культуры. Это культура, это хам, это грязные, вонючие ботинки на белой скатерти русской чистоты», — привела его слова журналистка Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня».

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России