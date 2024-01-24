Сотни людей вышли на акции протеста в Якутске после убийства местного жителя — в нем подозревают 18-летнего уроженца Таджикистана с российским гражданством. SakhaDay пишет, что митинг длился менее полутора часов — по разным данным в нем участвовали от 60 до 100 человек. Часть протестующих задержали.

Акция проходила на трех площадях Якутска. Ее участники скандировали фразу «Уруй! Айхал!» («Слава родине!»). Телеграм-канал RusNews уточняет, что это выражение звучало на протестах в качестве приветствия друг с другом. Кроме того, собравшиеся задавали силовикам вопрос: «Мы же их не трогали. Почему они так себя ведут?».

Замначальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь объяснил, что подозреваемый задержан, и попросил протестующих разойтись.

«Убийца задержан. Он такой же гражданин России, как вы. Мы его поймали, будет следствие. Мужики, чего собрались?», — заявил он.

SakhaDay утверждает, что участники акции якобы сами «сдались» сотрудникам полиции. «Прибывших на площадь первыми начали просить проследовать в автозак. Мужчины особо не сопротивлялись, можно сказать, спокойно сели в автобус», — пишет издание.

При этом RusNews отмечает, что часть граждан убегала от силовиков через проезжую часть. Некоторых участников акции полиция задержала — число задержанных пока неизвестно. Спустя почти полтора часа акция завершилась. RusNews указывает, что полиция продолжает дежурить у городского суда, где 24 января избиралась мера пресечения подозреваемому в убийстве.

Среди прочего, местные жители сообщали о сбое в работе мессенджеров — Telegram и WhatsApp. Телеграм-канал SD Новости Якутии также писал о сбоях в работе приложения Сбербанка, а подписчица канала утверждала, что у нее был «полностью отключен интернет». SD Новости Якутии предполагал, что такие перебои могут быть связаны с тем, что в Сети рассылали призывы к участию в несанкционированных акциях на площади Якутска.

При этом замминистра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов объяснил сбои в работе мессенджеров «профилактикой», которую проводит Роскомнадзор.

«На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором», — подчеркнул он.

О распространении незаконных призывов к участию в митингах писал и глава республики Якутия Айсен Николаев. Он обвинил в организации протестных акций «провокаторов, в том числе сидящих за границей». По его словам, они используют трагедию с целью «разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас».

«Сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда! <…> Таким людям нет места в нашем обществе», — подчеркнул он.

Убийство жителя Якутии

По версии МВД, инцидент произошел в якутском клубе «Мята» 20 января. Подозреваемый начал конфликтовать с одним и посетителей клуба на бытовой почве. На следующий день якутянин выехал по месту жительства оппонента вместе с двумя знакомыми — его адрес он узнал через социальные сети, отмечает ведомство. Там конфликт продолжился — в ходе потасовки три человека получили ножевые ранения, от которых 26-летний мужчина скончался в медицинском учреждении.

22 января подозреваемого в убийстве задержали. 24 января судья вынес постановление об аресте обвиняемого сроком на два месяца — до 21 марта 2024 года, пишет телеграм-канал «Якутск Вечерний». По данным канала, подозреваемый утверждал, что действовал в целях самообороны — отец погибшего настаивал на его аресте.

Айсен Николаев принес соболезнования близким погибшего. Он также заявил, что специалисты выяснят обстоятельства получения подозреваемым российского паспорта.

«Уверен: и следователи, и суд подойдут к делу без снисхождения, виновные ответят за преступление по всей строгости Закона. Зло не останется безнаказанным! Буду держать ход расследования на личном контроле», — написал он в своем телеграм-канале.

Убийство прокомментировал и председатель союза Таджикистана в Якутии Ходи Оев. «Мы приложим все усилия, чтобы не допускать подобного со стороны нашей молодежи. Просим не судить весь народ по одному человеку и его поступку», — заявил он.