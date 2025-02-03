Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области в 2025 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, председателем организационного комитета конкурса будет назначен вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, а роль главы наблюдательного совета займет заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Создать музыкальный конкурс «Интервидение» в ноябре 2023 года предложили министр культуры Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В сентябре 2024 года спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказывал «Интерфаксу», что «Интервидение» пройдет осенью 2025 года, принять участие в конкурсе планируют около 20 стран.

По словам Швыдкого, ожидается, что мероприятие станет регулярным: оно будет или ежегодным, или будет проходить раз в два года.

Спецпредставитель президента также отметил, что рассматривается вопрос о том, будут ли меняться страны, в которых проходит конкурс, как это происходит с «Евровидением».

В МИД России в мае 2024 года уточняли в беседе с «Газетой.ру», что приглашения принять участие в «Интервидении» направили в страны СНГ, БРИКС, ШОС и некоторые страны Латинской Америки.