Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия по нескольким адресам в городе Каспийске (Дагестан), сообщило МВД республики.

Сообщение о том, что мероприятия проводятся, появилось в телеграм-канале ведомства в 22:15 по московскому времени. Спустя полчаса оно сообщило, что мероприятия завершены, есть задержанные. С чем связаны задержания, МВД не уточнило.

«Город может спать спокойно! Силовики сработали на опережение», — подчеркнуло министерство. Оно также заявило, что распространяемая в соцсетях информация о забаррикадировавшихся гражданах не соответствует действительности.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил со ссылкой на местных жителей, что неизвестные якобы засели в квартире жилой многоэтажки на улице Алферова в Каспийске и угрожают взрывом. Как отмечал канал, дом обесточили, а его жителей эвакуировали.

Об этом же писала Baza, однако сообщала, что речь идет о доме, расположенном на улице Ленина (она пересекается с улицей Алферова). ТАСС сообщал, что мероприятия проводятся на улице Алферова и связаны с поступившей информации о самодельном взрывном устройстве.

РИА Новости пишет, что задержаны по меньшей мере два человека. Жителей эвакуированной многоэтажки начали пускать обратно в квартиры.