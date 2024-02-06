МВД отказалось поддержать предложение главы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной дополнить статью УК России «Оскорбление военнослужащего» новой частью — «Оскорбление участника специальной военной операции». Об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос, который Останина предоставила RTVI.

Речь шла об инциденте, который произошел в Пскове. Там в домовом чате ЖК «Видный» возник конфликт между Андреем Ползохновским, получившим инвалидность после ранения в зоне боевых действий, и жильцами, которые занимали отведенное ему место на парковке. В ходе споров ветерана оскорбляли, в особенности одна из соседок — Алена Тимашова.

В конце декабря 2023 года Останина обратилась к главе МВД Колокольцеву с просьбой «высказать позицию Министерства» о возможном дополнении состава преступления по ст. 336 УК России «Оскорбление военнослужащего» третьей частью — «Оскорбление участника специальной военной операции, вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград и орденов».

Ответ из МВД пришел за подписью первого заместителя министра Александра Горового. Там перечисляются меры, принятые в отношении Тимашовой, — штрафы по административным статьям об оскорблении и дискредитации Вооруженных сил. Кроме того, напомнил Останиной замминистра, на соседей Ползохновского составили пять протоколов о неправильной парковке с последующим взысканием штрафов, а четыре автомобиля были эвакуированы на штрафную стоянку.

По поводу уголовной статьи «Оскорбление военнослужащего» Горовой пояснил, что она касается конфликтов между военнослужащими или начальником и подчиненным во время несения военной службы и относится к категории преступлений, совершаемых военнослужащими, контрактниками или гражданами, которых вызвали на сборы из запаса.

«В этой связи закрепление в ст. 336 УК ответственности за оскорбление участника СВО не в полной мере соотносится с предметом правового регулирования данной уголовно-правовой нормы», — подытожил Горовой.

При этом он заверил, что если в МВД поступит законопроект о внесении изменений в ст. 336, то ведомство рассмотрит эту инициативу «в установленном порядке».

Конфликт между ветераном-инвалидом и его соседями

О скандале в ЖК «Видный» стало известно в конце ноября 2023 года. Ползохновский, потерявший ногу в зоне боевых действий и награжденный Орденом мужества, дал интервью местной ВГТРК и пожаловался на оскорбления соседей, которые занимают его место на стоянке. В частности, некая «Алена воздушные шары» в грубой форме выражала сожаление по поводу того, что 22-летний Ползохновский не погиб в ходе военной операции.

Телесюжет вызвал большой резонанс среди военкоров и авторов провоенных каналов, которые в жесткой форме требовали призвать соседей ветерана к ответственности.

«Лица, которые позволили себе оскорбительные выпады, столкнутся с правовыми последствиями. Уже обсудил это с руководством УМВД и прокуратуры. Лица установлены, правоохранительные органы уже занялись проверкой. <…> Неуважительное отношение к участникам СВО, людям с ограничениями по здоровью и откровенно свинское поведение в Псковской области будет пресекаться самым жестким образом», — заверил глава региона Михаил Ведерников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк вскоре сообщила, что «полицейскими уже установлены все причастные лица, и в ближайшее время будет проведена лингвистическая экспертиза их высказываний и решен вопрос о привлечении к ответственности».

Уже 30 ноября к ответственности были привлечены владельцы автомобилей, занимавшие парковочное место ветерана-инвалида, а на травивших его пользователей домового чата завели административные дела по статьям об оскорблении и дискредитации ВС России.

К началу декабря почти все эти люди принесли Ползохновскому извинения. Алена Тимашова опубликовала отдельный пост с извинениями на стене паблика «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», упомянув, что извинилась перед ветераном и лично. Тем не менее 8 декабря на нее составили протокол об оскорблении и оштрафовали на 7 тысяч рублей, а потом — еще на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России.